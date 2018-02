As homenagens, prémios e reconhecimento já nem são uma novidade, mas o facto de as distinções virem, desta vez, em duplicado é que as torna extraordinárias. A família Guedes e a Sogrape foram os grandes protagonistas dos prémios que anualmente são atribuídos pelas duas mais influentes revistas de vinhos nacionais, a Revista de Vinhos (RV) e a Grandes Escolhas (GE), que distinguiram o fundador, Fernando Guedes, e o sucessor, Salvador Guedes.

PUB

Distinções que não ofuscam o reconhecimento atribuído também a personalidades marcantes do mundo do vinho, como é o caso de Francisco “Vito” Olazabal, a grande referência da Quinta do Vale Meão, ou os enólogos Paulo Nunes (Quinta da Passarella, Quinta da Bica e Casa de Saíma) e Luís Sottomayor, o pai dos actuais Barca Velha e outra figura Sogrape.

A coincidência do reconhecimento a Fernando e Salvador Guedes é tanto mais extraordinária quanto é sobejamente conhecida a rivalidade entre ambas as publicações. E se para a Revista de Vinhos o “Prémio Homenagem” atribuído ao patriarca da Sogrape é justificado pela forma como soube construir a partir de Portugal uma empresa que é um dos protagonistas mundiais do sector, já o herdeiro Salvador é para a Grandes Escolhas o “Senhor do Vinho” pela forma como em pouco tempo foi capaz de revolucionar e modernizar a empresa com um modelo estratégico assente na internacionalização, na distribuição e na diversificação de produto.

PUB

Nas festas realizadas pelas duas revistas, a Sogrape acabou por estar também em destaque com os prémios atribuídos ao vinho Mateus Rosé – outro protagonista mundial – e ao enólogo-chefe da casa, Luís Sottomayor, que receberam os prémios “Marca do Ano” e “Enólogo do Ano” atribuídos pela RV, que consagrou Francisco “Vito” Olazabal como personalidade do ano no vinho.

Paulo Nunes foi escolhido pela GE como enólogo do ano, que elegeu Ana Rosas, da casa Ramos Pinto, como enólogo do ano de vinhos generosos. Já Nuno Gonzalez, da Herdade da Malhadinha Nova, foi considerado o enólogo revelação do ano pela RV.

Entre as várias dezenas de prémios que são sempre atribuídos nestas cerimónias, destaque para o reconhecimento do trabalho do jornalista Edgardo Pacheco – “paladino do azeite, frequentador atento de restaurantes, divulgador da gastronomia, crítico de vinho” –, a quem a Grandes Escolhas atribuiu o Prémio David Lopes Ramos (como ele gostaria de ter podido aplaudir). Também o merecido reconhecimento ao trabalho persistente do chef Renato Cunha, com a distinção do seu Ferrugem como “Restaurante do Ano”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já para a Revista de Vinhos, Ljubomir Stanisic foi a “Personalidade Gastronómica do Ano”, Ricardo Costa (The Yeatman) o “Chef de Cozinha do Ano”, Vasco Coelho dos Santos (Euskalduna, Porto) o “Chef Revelação do Ano”, e o Feitoria (Lisboa) o “Melhor Restaurante Gastronómico".

Voltando aos vinhos, o Mouchão Tonel 3-4 2011, foi considerado o “Vinho do Ano” pelos críticos da RV, enquanto a publicação concorrente distinguiu a Quinta das Bágeiras com o “Prémio Singularidade” e atribuiu o “Prémio Revelação”, à AD Wines, um produtor de vinhos verdes na margem do Douro.

Com cerimónias intercaladas por duas semanas, a da Grandes Escolhas na noite desta sexta-feira no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, depois de a Revista de Vinhos ter reunido cerca de 900 convidados na Alfândega do Porto, os momentos de homenagem a Fernando e Salvador Guedes ficarão certamente na memória da comunidade do vinho. Pela emoção e unanimidade em torno de duas figuras que fizeram questão de estar presentes. O pai, Fernando, com as naturais dificuldades da idade avançada, e o filho, Salvador, já profundamente afectado pela esclerose lateral amiotrófica que o atirou para a quase completa imobilidade numa cadeira de rodas. Juntos fizeram questão de receber vibrantes e unânimes aplausos. Entre a comunidade do vinho, como certamente terão apreciado.

PUB