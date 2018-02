Um lugar simples e confortável. É assim a Pensão Destino, em Castelo de Vide, que não fica no centro da vila alentejana, mas à sua entrada, precisamente na antiga estação ferroviária que ainda tem as pedras calcetadas com o nome pré-acordos ortográficos — Castello de Vide.

Caiada de branco, com a risca amarela e os azulejos do mesmo autor dos da Estação de São Bento, no Porto, Jorge Colaço, o espaço onde os comboios paravam chegou a ganhar um prémio em 1948, no concurso das estações florais. As portas e as janelas foram pintadas de azul e estão ali desde sempre, mas quando se entra não há bilheteira nem o gabinete do chefe da estação. É como se entrássemos em casa de uns amigos. Neste caso, quem nos recebe é Ana Patrício, a dona da Pensão Destino, um espaço que é dela o tempo que durar o seu contrato com a Refer. Foi há alguns anos que Ana Patrício leu a notícia que haveria estações que seriam desactivadas e, por isso, ligou para a empresa a perguntar se não poderia comprar ou arrendar. Terá sido das primeiras pessoas a ter essa ideia, acredita. No resto do país existem, pelo menos, outras duas estações que também se converteram à hospedagem.

Há muito que Ana Patrício sonhava com um B&B, um bed and breakfast, e até já tinha o nome, Pensão Destino, por isso, “foi interessante” quando pensou adaptar o conceito a uma estação de comboios, conta, sentada na sala de refeições, junto à cozinha que pode ser usada por qualquer hóspede, a qualquer hora. Embora seja ribatejana, o Alto Alentejo já fazia parte da sua vida. “Passava férias em Castelo de Vide com regularidade e um dia li no jornal que tinham encerrado o ramal de Cáceres. A estação é muito bonita, é como se estivesse inserida numa pequena reserva natural, dentro do parque da serra de São Mamede”, descreve. Por isso, fazia todo o sentido ser ali a sua Pensão Destino, onde as pessoas pudessem descansar e estar em contacto com a natureza.

“Depois de ter tido a ideia, telefonei à Refer, conversámos, obtive o seu apoio e tratei de concorrer a um apoio comunitário — o Proder. Todo o processo demorou cerca de três anos: apresentar a candidatura, esperar pelo resultado, assinar um contrato, encontrar um construtor e fazer as obras. Mas foi um tempo criativo. Serviu para procurar mobílias, recuperá-las, pintá-las, por exemplo. Abrimos em 2015, na Páscoa”, continua. O espaço foi essencialmente decorado com mobílias antigas, pintadas com cores mais sóbrias e outras mais garridas. Não há um único quarto igual, pois cada um foi mobilado com as peças que Ana Patrício foi descobrindo, mas todos têm um aspecto confortável e familiar.

E familiar é a relação que os hóspedes estabelecem não só entre si como com Ana Patrício e Anabela, a sua colaboradora. A mesa do pequeno-almoço pode ser ruidosa e cheia de gargalhadas com o casal irlando-britânico que viu a sua quinta, nas Aldeias de Xisto, destruída pelos incêndios do Verão, e vieram descobrir o Alentejo; e mais sossegada com os ingleses que chegaram para fazer turismo de natureza e longas caminhadas pelo Parque Nacional da Serra de São Mamede, que tem uma enorme diversidade de vegetação e vida selvagem.

Fazer coisas diferentes

As pessoas são bastante eclécticas, diz Ana Patrício, ali também ficam os judeus que chegam de todo o mundo ou de Israel para visitar a judiaria no centro de Castelo de Vide, onde ainda há vestígios da sinagoga. “Acho que este conceito pode agradar a quase todas as pessoas. Há imensos estrangeiros que vêm pela segunda vez a Portugal e querem conhecer esta parte do interior, há pessoas que viajam de carro e pernoitam a caminho dos seus países; muitos espanhóis, pela proximidade. E amantes da natureza, caminhantes, observadores de pássaros”, enumera.

E depois cada um faz coisas diferentes. Há quem queira simplesmente ficar por ali, abrir a janela e não ver passar o comboio porque não só a estação como a linha foi desactivada. Ainda assim, o comboio passa pelo menos uma vez por mês, muito devagar, para manutenção. Ficar a ler ao sol, no sossego de um Alentejo onde as planícies escasseiam, mas há montes e terras para visitar. A região é rica em monumentos megalíticos e existem mais de 50 vestígios, destacando-se o Menir da Meada — o maior, totalmente talhado pelo homem, em toda a Península Ibérica, recorda Ana Patrício.

Pensão Destino Estação de Caminhos de Ferro de Castelo de Vide

7320-441 Castelo de Vide

Tel.: 966 852 131

Preços: entre os 40 e os 50€/quarto com pequeno-almoço incluído. A casa inteira, para grupos até 12 pessoas, custa 250€. Como chegar: Vindo de oeste, zona de Lisboa e Norte: seguir pela A1 em direcção à A23/Torres Novas. Seguir pela A23 e sair em direcção a Portalegre. Seguir pela IP2 e, em Alpalhão, tomar a direcção de Castelo de Vide/Marvão/Espanha-Cáceres. Antes da vila de Castelo de Vide, virar à direita na direcção de Portalegre. Logo a seguir, virar novamente à direita, alguns metros depois encontra a Pensão Destino.

GPS 39° 25′ 22.07″ N, 7° 29′ 22.43″ W

No Verão, nas barragens da Póvoa e da Apartadura, é possível nadar, pescar e fazer outras actividades ao ar livre. Além destas, existem as piscinas fluviais da Portagem (de acesso gratuito), onde se pode também ver uma ponte romana; ou então as águas límpidas das cascatas da Rabaça e do Monte Sete, na localidade de São Julião. “Há pessoas que conseguem visitar imensas coisas num só dia. Para estas, a localização é central em relação a locais muito bonitos, portugueses e espanhóis. Cidades como Cáceres, Mérida, Évora, Elvas ficam a uma hora de caminho”, sublinha Ana Patrício, que gosta de dar dicas sobre onde comer ou onde comprar bons azeites, queijos e bolos regionais. Além de Castelo de Vide, mais perto ficam Nisa, Portalegre ou Marvão.

Mas a Pensão Destino também é um óptimo lugar para trabalhar. Que o digam os escritores que rumam ao Alto Alentejo religiosamente para ali encontrarem o isolamento e a concentração que precisam para criarem. Entre os clientes “da casa”, Ana tem também uma editora que aproveita para ler as obras que vai editar, assim como fotógrafos. “Quando há o rally de Portalegre recebemos pessoas da Yamaha. Tivemos cá o Stephan Peterhansel, que é muito conhecido por ter ganhado imensas vezes o Paris-Dakar. É o senhor Dakar. E são todos muito simpáticos. Reencontrar hóspedes é uma das melhores sensações deste trabalho. Também é óptimo quando chegam pessoas que dizem: ‘Eu sou amigo do João, ele recomendou-nos este lugar e manda cumprimentos’”, recorda a dona da pensão.

Positivo/Negativo Positivo Ambiente A paz que se encontra num lugar que parece isolado, a simpatia de quem nos acolhe, o convívio com pessoas que têm uma história para contar Negativo Pouco para fazer Embora Ana Patrício faça algumas actividades culturais no seu espaço, não escolha este destino pela intensa vida cultural e nocturna que existe ali ou nos arredores. É para descansar

