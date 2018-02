O holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) venceu neste sábado ao sprint a quarta etapa da Volta ao Algarve, que ligou Almodôvar a Tavira, na distância de 199,2 quilómetros, enquanto o britânico Geraint Thomas (Sky) manteve a liderança.

Depois de ter vencido a primeira tirada, Gorenewegen voltou a ser o mais forte na ponta final, impondo-se ao italiano Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe) e ao alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo), concluindo a mais longa etapa da prova em 4h33m49s.

Na classificação geral, Geraint Thomas, vencedor da "Algarvia" em 2015 e 2016, viu encurtar-se em três segundos a vantagem sobre o polaco Michal Kwiatkowski, seu colega de equipa, que se mantém na segunda posição, a 19 segundos, enquanto o português Nelson Oliveira (Movistar) continua em terceiro, a 32.

A 44.ª Volta ao Algarve termina no domingo, na quinta etapa, com uma ligação de 173,5 quilómetros entre Faro e o alto do Malhão (Loulé).

