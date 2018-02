Vítor Lopes escreveu hoje mais uma página gloriosa para o Golfe Nacional, ao vencer o 88.º Campeonato Internacional Amador de Portugal, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Golfe, sob a égide da EGA (Associação Europeia de Golfe), e pontuável para o ranking mundial amador.

O jogador do CG Vilamoura e da seleção nacional, de 21 anos, liderou da primeira à última volta para ganhar com um total de 273 pancadas (68-68-69-68), 15 abaixo do par, e com três de vantagem sobre um trio composto pelos ingleses Benjamin Jones e Bailey Gill e o dinamarquês Sebastian Fridriechsen.

É a terceira vitória de um português nas últimas 11 edições do Internacional de Portugal, depois de Pedro Figueiredo em 2008 no Estela Golf Club e de Gonçalo Pinto (também do CG Vilamoura) em 2013 neste mesmo palco do Montado.

Vítor Lopes mostra-se em grande forma, porquanto havia vencido na semana passada, entre profissionais, no Álamos Classic, do Portugal Pro Golf Tour. O jogador agradeceu ao seu treinador, Joaquim Sequeira, e à Federação pelo “apoio incondicional” ao longo dos anos, dedicando o triunfo ao seu avô: “Tem-me motivado e sempre esteve lá quando precisei dele.”

O segundo melhor português em prova foi Pedro Lencart, nos 13.º, com 283 (71-71-70-71), 5 abaixo do par. Daniel da Costa Rodrigues, na sua estreia no torneio com apenas 15 anos, ficou um degrau abaixo, nos 17.º, com 284 (71-71-71-72). Francisco Matos Coelho, de 14 anos, também protagonizou uma prova distinta, sendo 28.º com 287 (71-70-75-71). E Afonso Girão foi 32.º com 288 (72-68-70-78).

