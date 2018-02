O FC Porto já tem assegurada a qualificação para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins e os três restantes clubes portugueses em prova poderão seguir-lhe as pisadas. Neste sabado, na 5.ª jornada da fase de grupos, Oliveirense, Benfica e Sporting conseguiram vencer e aproximar-se da próxima fase.

Com o primeiro lugar — e respectivo apuramento — já garantido no Grupo B, o FC Porto pôde dar-se ao luxo de empatar no pavilhão do VIC (4-4), somando agora 13 pontos, contra nove do segundo, o Follonica.

Nos restantes casos, o triunfo era determinante. A Oliveirense, no Grupo A, respondeu com uma goleada em casa do Iserlohn (0-9) — com hat-trick de Jordi Bargalló — e aproximou-se do Viareggio. A equipa de Tó Neves está agora a um ponto do segundo lugar e terá de vencer os italianos, na próxima ronda, para seguir em frente.

Um triunfo expressivo obteve também o Benfica no recinto do Montreux (4-11), com João Rodrigues em destaque, ao apontar sete golos. Aos “encarnados” basta agora um empate na recepção ao Forte dei Marmi para se qualificarem em segundo no Grupo B, atrás do Barcelona.

Já o Sporting ganhou por 0-1 em casa do Quévert, com um golo de Pedro Gil, e pode conquistar o Grupo D se bater o Liceo da Corunha na última jornada. Contas feitas, os "leões" podem até nem precisar de pontuar para se apurarem na segunda posição.

