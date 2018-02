Não se trata de uma história infantil, nem de um filme de animação, mas sim de futebol. Há estádios que já receberam a visita de centenas de Oompa-Loompas ou de Estrumpfes, um fenómeno que acontece na recta final da temporada, mais especificamente em Inglaterra, onde os adeptos do Hartlepool United têm a tradição de irem mascarados, em grupo e todos de igual, ao último jogo da época fora de casa. É uma espécie de Carnaval particular e fora de época: se lhes apetece mascararem-se, eles fazem-no e quando o entendem. E já o fazem há alguns anos.

Apesar de uma longa história de 110 anos, o Hartlepool United nunca passou do terceiro escalão. Foi lá que Brian Clough iniciou a carreira de treinador, uma década antes de assumir o comando do Nottingham Forest que conduziria ao duplo título de campeão europeu. Mais recentemente, o clube do nordeste de Inglaterra esteve em 2004-05 na final do play-off de subida ao Championship, mas seria batido, após prolongamento, pelo Sheffield Wednesday. Na época passada os “pools” caíram para a National League, o quinto escalão do futebol inglês.

Para além da falta de sucesso desportivo, o Hartlepool United também passa por sérias dificuldades financeiras. O ano começou com más notícias, com a ameaça de entrada em administração judicial por dívidas ao fisco. As Finanças exigiam o pagamento de impostos em atraso e o clube precisava de 200 mil libras para saldar essas dívidas e fazer face a despesas imediatas, como salários. Foi lançada por adeptos uma campanha de recolha de fundos na Internet que permitiu angariar um total de 85.190 libras (mais de 95 mil euros) provenientes de 3100 donativos e, pelo menos no imediato, adiar os problemas.

Não há muitos motivos para sorrir, mas os indefectíveis dos “pools” não se deixam abater. E tornaram-se uma sensação com o Carnaval fora de época que têm vindo a protagonizar há vários anos. “Creio que tudo começou em 2010. Foi graças a um adepto do Hartlepool United chamado John Pearson que tudo começou, e nas últimas épocas a coisa cresceu como uma bola de neve”, contou ao PÚBLICO o jornalista Richard Mennear, do Hartlepool Mail.

“Começámos por ser um pequeno grupo, mas mais e mais pessoas foram aderindo. Havia gente que preferia só saber qual era o disfarce na manhã do dia do jogo, por ser mais divertido. Nem toda a gente gosta de mascarar-se, havia pessoas apreensivas, mas vamos todos de igual e divertimo-nos”, contava John Pearson, numa entrevista em 2014. “Tentamos revelar o disfarce tão tarde quanto possível, para manter as pessoas na expectativa, mas também tentamos anunciar com tempo suficiente para que toda a gente possa aderir”, acrescentava.

O fenómeno também se faz sentir entre os adversários. Quando sai o calendário das competições, os adeptos do último clube a ser visitado pelos “pools” começam a especular sobre qual será o tema do Carnaval. “Fomos de pauliteiros na visita ao Bristol Rovers, ‘Onde Está o Wally?’ em Brentford, Oompa-Loompas na ida ao terreno do Charlton... Mas o disfarce que verdadeiramente captou as atenções foram os Estrumpfes, novamente contra o Charlton. Eles estavam a celebrar a promoção [em 2012], entraram na festa e correu muito bem”, recordava John Pearson.

As imagens de centenas de Estrumpfes a descerem as escadas rolantes no metropolitano de Londres correram pelas redes sociais e chegaram aos meios de comunicação nacionais. “Agora centenas de adeptos mascaram-se no último jogo fora de casa da época”, contou Richard Mennear. “Os disfarces mais recentes incluíram pinguins, Stormtroopers e mimos. O tema deste ano ainda não foi anunciado”, concluiu o jornalista do Hartlepool Mail. A expectativa ainda vai durar mais umas semanas.

