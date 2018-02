O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, empatou neste sábado 1-1 no terreno do Preston, vendo reduzida para 11 pontos a sua vantagem na liderança da segunda divisão inglesa.

A equipa visitante viu-se em desvantagem quando Alan Browne adiantou o Preston, aos 52 minutos, tendo restabelecido a igualdade pelo médio português Hélder Costa, aos 61'.

Aos 59 minutos, o defesa do Preston John Welsh foi expulso, mas a equipa de Nuno Espírito Santo já não foi capaz de tirar mais partido da vantagem numérica em campo.

Apesar do empate, e não obstante o Cardiff, principal perseguidor dos Wolves, ter vencido frente ao Middllesbrough, a equipa de Nuno Espírito Santo mantém-se confortavelmente na liderança do Championship, com 72 pontos.

