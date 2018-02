O Barcelona estava há duas jornadas seguidas sem vencer na Liga espanhola, mas regressou aos triunfos na prova com um lance de génio na visita ao Eibar. Após igualdades com Espanyol e Getafe, a equipa de Ernesto Valverde voltou a celebrar uma vitória na visita ao Eibar.

O primeiro golo da partida foi apontado logo aos 16 minutos por Luis Suárez. Após um passe soberbo de Messi, o uruguaio ficou cara a cara com o guarda-redes do Eibar. Suárez ultrapassou-o e a inaugurou o marcador sem problemas.

Em vantagem no marcador, o Barcelona foi controlado a partida perante aquela que é a equipa-sensação da Liga espanhola. Mas, apesar da luta que deu, as aspirações do Eibar ficaram comprometidas aos 66’, com a expulsão, por acumulação de amarelos, de Orellana.

O 0-2 quase surgi aos 85’, após mais um grande passe de Messi: a bola foi parar a Aleix Vidal, mas o guarda-redes do Eibar fez uma boa defesa. Porém, Dmitrovic nada podia fazer três minutos depois para evitar o segundo golo do Barcelona. Após travar um primeiro remate de Messi, o guardião sérvio viu Jordi Alba surgir a fazer a recarga para estabelecer o resultado final.

Com este resultado o Barcelona passou a somar 62 pontos, dilatando provisoriamente para dez pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Atlético de Madrid, que no domingo recebe o Athletic Bilbau.

Também neste sábado, o Sevilha foi ao terreno do Las Palmas vencer por 1-2 (os golos dos andaluzes foram marcados por Ben Yedder e Sarabia) e subiu, à condição, ao quinto lugar da classificação.

