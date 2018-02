A quarta posição alcançada no recente Open de Portugal está longe de reflectir a qualidade do xadrez de Baadur Jobava. Actual vice-campeão europeu, o georgiano foi a principal figura de cartaz do torneio português, por força do ranking que ocupa, mas também pelo talento e pela criatividade que emprega sobre o tabuleiro. Virtudes que muitas vezes são toldadas por um contexto familiar delicado, como revelou em conversa com o PÚBLICO.

Nascido em 1983, em Gali, na província georgiana da Abcásia, ainda no período soviético, a instabilidade criada pela desintegração do território e o surgimento dos movimentos independentistas provocaram muitos sobressaltos durante a juventude deste carismático jogador. Prova disso é que a família de Jobava, em 1992, foi obrigada a fugir da sua cidade-natal devido à guerra civil que se gerou na região. Até 1999 viveu na Ucrânia e foi nesse país, pese embora as dificuldades financeiras e a falta de apoios, que o seu desenvolvimento xadrezístico ocorreu, tendo alcançado, aos 17 anos, o título de Grande Mestre, o mais alto escalão da modalidade.

Criado numa família de forte tradição xadrezística, aos quatro anos já movia as peças nos 64 quadrados, e os jogos com o avô e o pai passaram a ocorrer de forma sistemática. Mais tarde, passou a medir forças no tabuleiro também com o irmão mais novo, que chegou igualmente a Mestre Internacional antes de ter abandonado a modalidade. Regressado à Geórgia, Baadur passaria a residir na capital, Tbilissi, onde até hoje se mantém. E foi nessa altura que decidiu tornar-se profissional.

“A minha decisão de jogar este torneio foi um pouco repentina. Aproveitei o facto de a minha agenda estar livre e a vontade de conhecer o vosso país, para entrar em contacto com a organização da prova e inscrever-me, depois de um curto período de negociações para acertar as condições de participação. Infelizmente, a minha energia não era a ideal e o resultado acabou por ser melhor do que a qualidade do xadrez praticado”, assumiu Jobava.

Actual número 57 do mundo, com 2685 pontos de ranking, foi em 2012 que a sua carreira atingiu o auge, quando, com 2734, ocupou a 19.ª posição da hierarquia. Em 2016, alcançou a medalha de ouro no primeiro tabuleiro do seu país, durante as Olimpíadas de Baku, tendo superado jogadores como Magnus Carlsen ou Levon Aronian, com uma performance superior aos 2900 pontos. Com tamanho potencial, poderão esperar-se voos mais altos e uma entrada até no “top 10”? “Acho que o meu talento me permitiria estar entre os melhores, mas a falta de estabilidade financeira, porque tenho duas pensões de alimentos para pagar e os meus pais dependem de mim, e uma vida menos aventureira são factores que têm condicionado negativamente o meu desempenho. Sou muito irregular, capaz do melhor e do pior, e isso reflete-se nas flutuações acentuadas no meu ranking", reconheceu.

Hoje em dia é um herói no seu país e as suas participações nas provas têm por hábito despertar muita atenção entre os fãs. Com um estilo inconfundível, é considerado um dos jogadores mais criativos do circuito mundial e as suas partidas configuram sempre um factor de interesse para os amantes da modalidade. Independentemente do resultado. "É muito diferente ter de jogar para sobreviver ou fazê-lo apenas quando as condições são favoráveis. Muitas vezes tenho jogado quando me sinto cansado e desmotivado, e, claro, os resultados reflectem essas limitações”, revelou ao PÚBLICO.

O próximo grande evento em que Jobava prevê participar é o Campeonato da Europa individual, que decorrerá em Batumi, na Geórgia. A jogar em casa, terá um estímulo adicional para tentar alcançar pela primeira vez o troféu e, quiçá, adquirir o impulso para, definitivamente, integrar a elite e entrar na luta pelo título mundial.

