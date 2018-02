Quando os ladrões acertam no alvo errado (ou são simplesmente desastrados)

As imagens difundidas pelas autoridades chinesas a respeito uma tentativa falhada de assalto a uma loja em Xangai estão a ser partilhadas como se se tratassem dos "piores ladrões do mundo".



O episódio foi registado por uma câmara de segurança de uma loja em Xangai, durante a madrugada desta quarta-feira e está a provocar o deleite dos internautas. As imagens recolhidas mostram duas pessoas — aparentemente de sexo masculino — a aproximarem-se da entrada da loja, recolhidas em casacos com capuz, para tentarem proteger a sua identidade.



Quando querem partir o vidro do estabelecimento, falham rendondamente o objectivo (acertando no alvo errado). Enquanto um deles se aproxima da loja e arremessa uma pedra do tamanho de um tijolo contra o vidro, o segundo, uns passos atrás, tenta repetir o gesto. Porém, em vez de acertar no vidro, acaba por acertar, e aparentemente ferir, o colega assaltante, que cai no chão. O colega corre imediatamente na sua direcção e, vendo-o inanimado, arrasta-o para fora da cena.