Recordar o passado

Não sendo um leitor diário do PÚBLICO, muito trabalho de qualidade nas suas páginas me escapará. No jornal de 15 de Fevereiro, li já uma análise da relação entre cinema e jornalismo, muito pertinente. Mas são as duas cartas de leitores que mais me prenderam a atenção. A primeira, realçando o papel da Rádio, fez recuar os fãs dela aos heróicos tempos das antenas que em miúdo pendurei de eucaliptos, para ouvir rádios de países distantes, com um entusiasmo que os jovens de hoje acharão excessivo. Excessivo era subir a um eucalipto e arriscar cair e partir as costelas!

Segue-se uma carta sobre os riscos da reincidência na corrida às armas nucleares. Tenho saudades dos grandes políticos dos anos 60-70- 80 que, tendo passado pela guerra, mediram os riscos medonhos dela. Um tiroteio numa escola, baseado na mesma crença nas "armas", também mata. Mas não há comparação entre os estragos causados. Os "sinais" são mais que muitos. Isto não é ideação delirante.

Antides Santo, Leiria

Do que o interior precisa

Um amigo meu ficou desempregado em 2012 com 50 anos. Novo para a reforma e velho para trabalhar resolveu voltar à agricultura donde tinha saído na década de 90. Como ele via no supermercado as batatas a 60 cêntimos pensou que se pelo menos as vendesse a 30 já ganhava algum. Mas quando quis vender as batatas, o melhor preço que consegui foi de 6 cêntimos. E no supermercado lá continuavam a 60.

O homem comprou a semente, sachou, pulverizou, colheu e no fim nem sequer para a despesa dava. O intermediário e o supermercado num só dia ficavam com 90% do produto. O homem passou-se e aproveitou a liberalização de Assunção Cristas para plantar eucaliptos, e de seguida rumou a Angola.

O que o interior precisa é de ser protegido destes predadores. Se o ministro da Agricultura não pode ou não quer fazer nada, Portugal vai transformar-se num imenso eucaliptal.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Actividade sísmica e outros desastres

Fomos confrontados com a notícia de intensa actividade sísmica nos Açores; há uns dias foi a notícia dos sismos de Arraiolos... Estas notícias têm a vantagem de nos lembrar que o território português está sujeito a (muitos) sismos e que eles podem ser catastróficos, como o de Angra do Heroísmo em 1980, o de 1755, ou o do tempo de D. Dinis. Mas não temos apenas sismos: temos a "praga" dos incêndios florestais. Ou seja, somos um país sujeito a várias catástrofes naturais. Mas devemos ser, também, um dos poucos Estados da Europa que não tem um fundo para acudir às despesas originadas por tais catástrofes. E isso, apenas por falta de vontade política. São vários os estudos técnico-económicos tendentes à criação de um Fundo para Catástrofes. Tive o prazer de colaborar na sua elaboração, já no final do séc. XX e de o apresentar num seminário. Aí, com grande dose de ingenuidade, defendi que "desta vez, vai mesmo ser criado o Fundo". E tinha razões para isso, pois o Governo tinha-se manifestado muito receptivo. A mudança de Governo e o desinteresse dos sucessores fizeram com que, mais de vinte anos passados, continuemos sem um Fundo para Catástrofes. Até quando?!

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

