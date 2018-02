Um sismo de 7,2 na escala de Richter abalou a Cidade do México nesta sexta-feira. A magnitude do abalo é dado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, que a Reuters cita dando conta de um “prolongado estrondo” sentido por toda a capital mexicana. Inicialmente foi noticiado que o sismo tinha uma magnitude de 7,5 na escala de Richter, mas foi depois revisto para 7,2.

Os edifícios da Cidade do México oscilaram ao longo de mais de um minuto, de acordo com a mesma agência noticiosa, com alarmes a soar por toda a cidade. O sismo apanhou muita gente nas ruas da capital mexicana, reunida para celebrar o Novo Ano Chinês.

O sismo teve epicentro em Oaxaca – estado do Sul do país que ainda está a recuperar de um devastador terramoto que espalhou destruição pela região em Setembro – a uma profundidade de 43 quilómetros. Apesar de ter ocorrido junto ao mar, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico não emitiu um alerta de tsunami.

O ministro do Interior do México disse que o sismo causou danos em alguns edifícios em Oaxaca mas que não há, até ao momento, quaisquer registos de vítimas mortais.

