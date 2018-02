O FBI recebeu uma pista em Janeiro que dava conta que Nikolas Cruz – que matou 17 pessoas na quarta-feira num liceu do estado norte-americano da Florida – poderia levar a cabo um tiroteio numa escola. A pista foi dada por uma pessoa próxima do jovem de 19 anos, que confessou os crimes. Segundo um comunicado divulgado pelo FBI nesta sexta-feira, a polícia federal norte-americana falhou: não seguiu a pista nem passou a informação à delegação de Miami.

A indicação dada ao FBI referia que Cruz tinha armas, que fazia publicações “inquietantes” nas redes sociais e que, devido ao seu “comportamento instável”, poderia levar a cabo um tiroteio numa escola. O denunciante que ligou para a linha de telefone pública do FBI disse ainda que o jovem tinha "vontade de matar pessoas".

“Segundo o protocolo, a informação dada deveria ter sido analisada como uma possível ameaça à vida humana”, referiu o FBI no comunicado. “A informação deveria então ter sido remetida para a delegação do FBI em Miami, onde seriam tomadas as medidas de investigação adequadas. Admitimos que estes protocolos não foram seguidos”. Como a pista não chegou a Miami, não foi feita qualquer “investigação adicional”.

Num comentário que o atirador fez no YouTube (e em que não revelava quem era), Cruz disse que um dia iria ser “um atirador profissional numa escola”. A frase fez com que um utilizador da plataforma avisasse o FBI. “O FBI investigou, mas não conseguiu identificar a pessoa que fez o comentário”, disse um representante da polícia na Florida. Segundo a Reuters, esta indicação não está relacionada com as pistas que o FBI recebeu por telefone e que não investigou.

Nikolas abriu fogo na escola de onde tinha sido expulso em 2017 com uma arma semiautomática AR-15, comprada legalmente, acabando por matar 17 pessoas, ferindo outras 14. Compareceu em tribunal nesta quinta-feira e é acusado de 17 crimes de homicídio premeditado – os advogados de defesa dizem que Nikolas está “cheio de remorsos” e que é “um ser humano destroçado”.

“Falámos com as vítimas e com as famílias, e lamentamos profundamente a dor que isto causa a todos os afectados por esta terrível tragédia”, disse o director do FBI Christopher Wray, citado no comunicado. “Ainda estamos a investigar. Estou empenhado em perceber o que verdadeiramente aconteceu, e a rever os procedimentos para dar resposta à informação que recebemos da população”, acrescentou. Wray admitiu ainda que todos os norte-americanos devem estar alerta, mas que está nas mãos do FBI “agir de forma rápida e adequada” nestes casos.

