Os braços da hera enrolam delicadamente um porco — um símbolo de como as plantas podem ir substituindo a carne na nossa alimentação, que é exactamente o que se pretende com o projecto O Antigo Talho, recentemente inaugurado na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa. Neste caso, a metáfora é literal: aqui, onde durante anos funcionou um talho, nasceu agora um restaurante vegano, a partir de uma ideia do apresentador de televisão João Manzarra.

A história de João Manzarra já foi contada, pelo próprio, várias vezes. Decidiu tornar-se vegano em 2014, depois de ter visto o documentário Cowspiracy, que mostrava como são tratados os animais pela indústria alimentar. O percurso que então iniciou (e que o levou a desligar-se do seu anterior restaurante não-vegano, o Matateu, no Estádio do Restelo) acabou por o trazer até este projecto, que, para além do restaurante, tem uma loja que vende produtos de marcas, nacionais e internacionais, preocupadas com a sustentabilidade ambiental.

Quando a Fugas passou pel’O Antigo Talho, João Manzarra não estava, mas estava o seu irmão, António, aliado e cúmplice em toda esta aventura. É hora do almoço quando chegamos e o pequeno espaço da loja, no piso térreo, está cheio de pessoas que aguardam a vez para subir ao restaurante situado no andar de cima (a transformação do talho e decoração ficou a cargo de Joana Astolfi). A pessoa que está a atender na loja vai controlando as subidas e perguntando, através de um intercomunicador, se já pode deixar subir o próximo grupo.

Para quem está sozinho, é mais fácil — as duas mesas do restaurante têm vários lugares (que são pequenos troncos de madeira) e a ideia é partilhar a mesa com outras pessoas. Por isso, tal como tinha prometido António Manzarra, rapidamente surge um lugar vago e somos convidados a sentar-nos depois de escolhermos ao balcão o que vamos comer.

Foto Nuno Ferreira Santos

Todos os dias há um prato diferente, que, neste caso, é uma sopa pho vietnamita, para além da sopa do dia, um wrap, uma quiche, e ainda bolos à fatia (na ocasião havia um de cacau, abacate, lima e nougat), bolas energéticas, e opções de chá, sumo, kombucha (bebida fermentada feita a partir de chá) ou cervejas artesanais. Optamos pela sopa “Morning Walk”, com espinafres, ervilhas e lemon grass e a quiche “Mushroom Queen”, com uma base de caju, cogumelos portobello, pimentos e cebola confitada.

Junto à janela, há livros com receitas veganas e, ao nosso lado, duas amigas conversam sobre o facto de uma delas ter decidido aderir ao veganismo, enquanto, noutro grupo, um homem pergunta o que é um pho e interroga-se sobre se irá ficar com fome rapidamente — o que mostra que O Antigo Talho tanto está a atrair clientes já convertidos a uma alimentação vegana como tradicionais carnívoros curiosos para conhecer o novo restaurante.

O Antigo Talho Loja e restaurante veganos

Av. Duque de Loulé, 85, Lisboa Horário: loja aberta de segunda a sexta, das 11h30 às 19h; restaurante das 12h30 às 15h, a partir das 16h só serve lanches, sábado e domingo das 11h às 16.

Preço médio: 12 euros

Entre os pratos diários, muitas vezes com influências asiáticas, pode encontrar-se, por exemplo, o “Beethy Burger”, um hambúrguer de beterraba com quinoa e cogumelos; ou um “Eat Your Greens”, espargos com arroz cremoso com leite de coco e lima kefir; ou ainda um “Happy Pig”, cogumelos desfiados com molho barbecue.

Aos fins-de-semana, O Antigo Talho tem um brunch, sempre entre as 11h e as 16h (12,50€), que inclui pão com creme de ervas, creme de pimentos ou compota de morango, fruta com iogurte e granola caseira, pão de banana com caramelo, quiche de cogumelos com salada e sumo natural, café ou chá. Por mais 4€ pode-se incluir tofu mexido com tomates assados.

O café, biológico, claro, pode ser tomado em baixo, na zona da loja, onde existe uma máquina. É também aí que se paga o almoço, o que permite aproveitar os momentos de espera para espreitar os diferentes produtos que ali se vendem, e que resultam da pesquisa feita pelos dois irmãos Manzarra entre marcas sustentáveis.

Foto Nuno Ferreira Santos

Para quem não as conhece, existe ao lado das peças expostas um pequeno texto que apresenta cada uma: das meias dinamarquesas Solo Socks aos sabonetes Amor Luso, passando pelos ténis da Muroexe, feitos em Espanha com fibras naturais, tal como as malas e carteiras com design da Wetheknot, as velas aromáticas portuguesas da Ecolove, de cera de soja, ou a roupa da Näz, que usa tecidos nacionais, muitos deles provenientes de excedentes de produção. No final (com compras ou sem elas), basta pagar a conta do almoço e sair — sem levar um cartão da casa, que não os usa para combater o desperdício de papel.

