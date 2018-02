Onde, quando e como?

Pavilhão João Rocha, ao lado do estádio José Alvalade, a partir das 14h. Quem já não tiver lugar sentado no pavilhão, pode participar através de videoconferência no Multidesportivo de Alvalade. A votação dos três pontos será secreta, com três boletins depositados em urna. Votos nulos e abstenção contam como votos contra.

O que vai ser votado?

Alteração aos estatutos, aprovação do regulamento disciplinar e continuidade do mandato dos actuais órgãos sociais. Para cada um dos três pontos, Bruno de Carvalho exige 75% de votos a favor para continuar em funções.

O que muda com a proposta de alteração aos estatutos?

Muitas das alterações propostas são pormenores linguísticos. Outras têm mais substrato. Dois dos pontos mais contestados têm a ver com o Conselho Leonino e com o fim da eleição do Conselho Fiscal e Disciplinar através do método de Hondt – deixa de haver representatividade neste órgão das várias listas concorrentes proporcional à votação que tiveram, sendo que, nas últimas eleições, apenas a lista de Bruno de Carvalho elegeu representantes neste órgão.

A alteração de estatutos propõe o fim do Conselho Leonino?

Nos actuais moldes, sim. A proposta de alteração ao artigo 34.º dos estatutos risca o Conselho Leonino da lista de órgãos sociais do Sporting, ou seja, os seus membros (actualmente são 50) deixam de ser escolhidos nas eleições do clube. A proposta de Bruno de Carvalho, referida no seu programa eleitoral para as eleições do ano passado, introduz um novo artigo, o 55.º-A, em que um novo órgão designado por Conselho Leonino será composto por um número ímpar de sócios e não superior a 15 com funções consultivas e que será criado ou extinto pelo presidente. Esta alteração, se for aprovada, não entra já em vigor.

O que implica o regulamento disciplinar?

Já havia uma componente disciplinar nos estatutos do clube, passa a haver um regulamento disciplinar. Basicamente, é um conjunto de normas para regular o comportamento dos sócios do Sporting enquanto tal. Com este regulamento, quem deixe de ser sócio do clube voluntariamente enquanto decorre um processo disciplinar para a sua expulsão, só pode requerer a sua readmissão como associado do Sporting após um período de oito anos. Sendo aprovado na AG deste sábado, o regulamento entrará imediatamente em vigor.

