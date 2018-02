Depois de dois anos de casamento, Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciaram a sua separação. Sem adiantarem qual o motivo, garantem que foi uma decisão mútua, "feita com carinho", no final do ano passado. Dizem ainda que pretendem manter a amizade entre os dois.

"Somos dois melhores amigos que decidiram seguir em diferentes direcções, mas queremos continuar a nossa estimada amizade. Sobretudo, queremos manter o profundo respeito que temos um pelo outro", avança o casal em comunicado, citado pela BBC.

O comunicado foi enviado na quinta-feira para várias redacções, de acordo com o casal, para se antecipar aos tablóides. "Normalmente faríamos isto de forma privada, mas tendo em conta que a indústria das fofocas não consegue resistir à oportunidade de especular e inventar, queríamos transmitir a verdade directamente", escrevem.

Aniston, 49 anos, e Theroux, 46 anos, conheceram-se durante as gravações de Wanderlust, lançado em 2012. Estiveram juntos durante quatro anos até se casarem, em Agosto de 2015, numa cerimónia na sua mansão em Bel Air, em Los Angeles.

Aniston já tinha estado casada com Brad Pitt, entre 2000 e 2005. Pouco depois, o actor começou a namorar com a actriz com quem contracenou em Mr. e Mrs. Smith – conheceram-se enquanto este ainda era casado. Pitt e Jolie tiveram três filhos e adoptaram outros três. Casaram mais recentemente, em 2014, acabando por anunciar a separação dois anos depois, em Setembro de 2016.

