Um sem-abrigo português de 35 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira numa entrada do metro de Londres, próxima do Parlamento britânico, segundo confirmou ao PÚBLICO a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, adiantando que está a acompanhar o caso e a tentar contactar a família do português. A causa da morte é ainda desconhecida, mas autoridades estão a investigar o caso, ainda que não acreditem que se trate de "algo suspeito". Nos últimos dias, as temperaturas mínimas em Londres rondaram os -2ºC.

PUB

Ao PÚBLICO, a Secretaria de Estado das Comunidades Portugueses disse apenas que confirmava a morte do cidadão "nascido em Lisboa", não avançando pormenores sobre a vida do homem. De acordo com o Huffington Post, o homem de nacionalidade portuguesa teria trabalhado como modelo.

A polícia foi chamada à estação de metro de Westminster pelas 7h15 de quarta-feira, depois de o homem não ter respondido às tentativas de o acordar.

PUB

Conta também o Huffington Post, que o dirigente trabalhista Jeremy Corbyn se cruzaria muitas vezes com o sem-abrigo, a caminho do Parlamento britânico, e parava para lhe dar comida. Quando soube da morte dele, o líder trabalhista escreveu uma mensagem de condolências no Twitter, sublinhando que está na altura de os deputados parlamentares garantirem que todos tenham casa.

No local onde o homem foi encontrado sem vida, deixou flores e um postal. “Isto não devia ter acontecido. Enquanto país, temos de parar de passar ao lado. Descansa em paz”, lê-se na mensagem assinada por Jeremy Corbyn.

O caso está a ser utilizado como arma de arremesso contra o Governo britânico. Vários deputados parlamentares apontam o dedo ao Governo de Theresa May que dizem ter contribuído para o aumento de pessoas em situação de sem-abrigo no Reino Unido. Numa só noite foram contabilizados 217 sem-abrigo na zona de Westminster, detalha o Guardian. O número de pessoas sem casa no país não tem parado de aumentar nos últimos sete anos. Uma das vozes críticas é a de Angela Rayner, deputada da oposição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB