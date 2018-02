Os professores vão estar em greve entre 13 e 16 de Março, confirmaram nesta quinta-feira diferentes organizações sindicais do sector em conferência de imprensa junto ao Ministerio da Educação, em Lisboa.

PUB

O protesto decorrerá faseadamente, por regiões e é convocado por dez estruturas sindicais, incluindo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE).

Esta acção tinha já sido aprovada num encontro que reuniu todas os sindicatos de professores, ocorrido no passado dia 9 de Fevereiro, como a primeira de uma série de iniciativas de protesto contra o que consideram ser " a ausência de propostas do Governo e a sua estratégia de adiamento de soluções". O que segundo os sindicatos voltou a acontecer de novo nesta quarta e quinta-feira, nas novas rondas negociais sobre o reposicionamento na carreira dos docentes que entraram no quadro durante o período de congelamento. Segundo contas iniciais do Governo, este reposicionamento deveria abranger sete mil docentes.

PUB

PUB