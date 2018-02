Os deputados aprovaram por unanimidade um voto de saudação à selecção nacional de futsal que se sagrou campeã europeia da modalidade no passado sábado, em Liubliana, na Eslovénia. “Fez-se história no futsal português”, lê-se no voto, que assinala a “emocionante final” em que a selecção portuguesa venceu a Espanha por 3-2, que culminou uma “trajectória de êxito de elevado mérito desportivo”.

PUB

A votação foi acompanhada, nas galerias, pelo presidente e vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes e Humberto Coelho, pelo director de futsal da FPF Pedro Dias, pelo seleccionador nacional Jorge Brás e pelos jogadores João Matos e Tiago Brito, que antes tinham sido recebidos pelo presidente da Assembleia da República em exercício Jorge Lacão (devido à ausência de Ferro Rodrigues, em visita à Turquia).

“Trata-se de uma conquista que espelha bem o talento e o espírito de equipa dos nossos jogadores, mas também a grande evolução do futsal português, cada vez mais capaz de formar e potenciar talentos, além de mobilizar muitos milhares de jovens para a prática da modalidade em todo o país”, acrescenta o voto subscrito pelo presidente da Assembleia da República, e pelos deputados do PS, BE, CDS, e PSD.

PUB

“Os elementos da selecção tornaram-se, por mérito próprio, heróis do desporto nacional, como tal já unanimemente reconhecido pelos titulares dos diversos órgãos de soberania”, afirmam os deputados, lembrando a recepção aos jogadores e equipa técnica no aeroporto de Lisboa. “A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda e homenageia o seleccionador Jorge Braz, o capitão Ricardinho e todos os jogadores, bem como a equipa técnica e a Federação Portuguesa de Futebol, responsável por mais esta alegria nacional”, remata o texto.

PUB