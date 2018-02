O Dia Mundial da Rádio

Celebrou-se com todo o propósito, o Dia Mundial da Rádio. A rádio, velha senhora, está para durar. É sempre necessário celebrar o dia da rádio e todos os dias são seus. Ela é indispensável e insubstituível. Sobreviveu à televisão, nos anos 80 do século passado. Depois resistiu às rádios piratas. Ultimamente, já lhe faziam o funeral pela vinda da Internet. Ora, estes dois meios complementam-se, sendo distintos - e a rádio continua viva.

A rádio está em todo o lado e dispersa-se em todos os sítios e auditórios. É um meio único e útil. Nas aldeias é uma permanente companhia. Está sempre lá, nem que seja através dum simples transístor a pilhas. Foi através da rádio que minha mãe, sobressaltada, no dia 25 de Abril de 1974, me acordou:’ "Salta da cama, em Lisboa a Revolução está na rua!’’. Assim, se desencadeou o dia inicial de todas as alegrias e esperanças, que ainda não se concretizaram…

Sendo militante ouvinte da Antena 2, espaço de música clássica, de programação cultural e artes, interrogo-me porque é que esta estação de rádio, tão rica em termos de oferta cultural, tem um nível tão baixo de audiências. A rádio é o bálsamo natural contra a solidão. Que viva sempre a rádio!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Armas nucleares

É com enorme preocupação, que vejo os Estados Unidos anunciar a sua intenção de reforçar o seu arsenal de armas nucleares. Isto, segundo o senhor Donald Trump, "para dar resposta à Rússia e à China". Ora, esta nova escalada às armas nucleares não é mais do que (a meu ver) um triste e perigoso regresso à mentalidade da guerra fria, por parte do senhor Trump e dos EUA.

Esta beligerante decisão, em vez de trazer mais segurança para o mundo, antes pelo contrário, ameaça e pode aproximar a humanidade da sua liquidação. Pois, não será por acaso, que o insuspeito ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, chamou à atenção para "o perigo que representa um relançamento da corrida às armas nucleares". E eu, como um comum cidadão que deseja a Paz, acredito que este político tem razão. É imperativo travar esta louca corrida às armas nucleares.

Arlindo de Jesus Costa, Odivelas

