O site do e-Factura e do Portal das Finanças está com problemas e a apresentar mensagens de erro na noite desta quinta-feira, quando decorrem as últimas horas para os contribuintes validarem as facturas que querem ver contabilizadas para efeito de IRS. Em alguns casos o site demora a carregar e, noutros, não chega sequer a abrir. A situação foi verificada pelo PÚBLICO em diferentes dispositivos e foi também dada a conhecer por outros utilizadores nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook ou o Reddit. Face aos problemas, o Ministério das Finanças anunciou em resposta ao PÚBLICO (e no site) que haveria mais um dia para validar as despesas, fazendo com que o prazo limite seja esta sexta-feira, dia 16.

PUB

Foto

O mesmo problema já tinha acontecido em 2017 – e na altura o fisco não prolongou o prazo para validação de facturas.

PUB

Esta quinta-feira é o prazo limite para validar e confirmar as facturas pendentes relativas ao ano de 2017 no portal informático, que servirão de base às deduções em sede de IRS referentes a este ano. Os contribuintes podem também corrigir valores ou informações de facturas mal inseridas ou acrescentar novas facturas.

Terminava também nesta quinta-feira o prazo para os sujeitos passivos confirmarem ou alterarem os dados sobre a composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a Autoridade Tributária disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha o "modelo 3" com estes elementos pessoais actualizados. Era também o último dia para a entrega do IVA relativo ao quarto trimestre de 2017.

Esta falha acontece no ano em que todos os contribuintes passam a ser obrigados a entregar o IRS pela Internet.

Sindicato satisfeito com alargamento do prazo

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos considerou ser uma “boa medida” o alargamento do prazo para a validar facturas e entregar IVA, mas salientou que é preciso investir no portal e equipamentos para que não se registem falhas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Esta decisão do alargamento do prazo é uma boa medida, que não causa prejuízos a ninguém. No entanto, a situação do portal é desagradável porque, apesar de o ano passado não ter acontecido, foi a excepção que confirma a regra de todos os anos existirem problemas”, disse Paulo Ralha, presidente do sindicato, em declarações à agência Lusa.

O presidente do sindicato referiu que é necessário investir no portal, mas também nos equipamentos informáticos disponíveis, para evitar que se registem problemas.

“Estão em causa as despesas gerais e familiares para que as pessoas tenham acesso aos 250 euros e a maioria dos agregados familiares já superou os montantes, por isso seria apenas um nicho a ser prejudicado, mas com mais um dia já não vai acontecer”, frisou. com Lusa

PUB