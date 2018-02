Pedro Marques respondia a uma interpelação parlamentar do PCP sobre necessidade de investimento nos serviços públicos, tendo elencado diversos casos e sectores em que o actual executivo não tem "reserva mental", ao contrário dos seus antecessores.

"No sector dos transportes, o anterior Governo exercitou a sua obsessão pelas privatizações, sem cuidar do que era melhor para o país e interesse público. Justifica-se assim o bizarro de terem prometido tantas obras na rodovia e ferrovia e, na verdade, tenham realizado muito poucos projectos técnicos. Verdadeiramente, não tencionavam realizar as obras e a própria empresa Infraestruturas de Portugal era para privatizar", afirmou.

PUB

O responsável pela tutela apontou "importantes obras no terreno [nos caminhos de ferro], como a modernização da linha do norte e a electrificação da linha do Minho, a modernização da linha da Beira-Baixa (Covilhã-Guarda), desactivada há mais de uma década", numa "duplicação do montante investido" entre 2017 e 2018 (perto de 400 milhões de euros).

PUB

"Mais marcante será, também no próximo mês, o lançamento do concurso para a construção do maior troço de linha férrea [cerca de 80 quilómetros] dos últimos 100 anos em Portugal - a linha entre Évora e Elvas, que irá ligar o porto de Sines a Espanha e ao hinterland ibérico [palavra alemã para 'terra de trás'] e europeu", congratulou-se.

Pedro Marques referiu que o investimento público cresceu 20% em 2017, segundo dados da execução orçamental, e foram disponibilizados pelo poder central às autarquias mais de 2.800 milhões de euros através dos quadros comunitários de apoio, além prever que se vá "atingir em 2018 os ambicionados 40% de crescimento no investimento público".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Em vez de seguir a opção pela privatização, investimos na melhoria dos serviços", declarou o ministro do Planeamento e Infraestruturas, referindo casos como o da linha de ferro de Cascais, os metropolitanos de Lisboa e Porto, a Carris e os STCP, bem como a TAP ou acordada solução com a ANA "Portela+1" como exemplos de boas renegociações ou melhorias em termos de serviços.

Em resposta ao deputado comunista Bruno Dias, sobre o actual serviço postal dos CTT, Pedro Marques criticou PSD e CDS-PP, "por pura opção ideológica", ao terem privatizado "integralmente" aquela empresa, "quando o memorando assinado com a 'troika' impunha a privatização apenas parcial".

"Optámos por manter uma colaboração estreita com o regulador (Autoridade Nacional de Comunicações), a quem cabe fiscalizar o cumprimento dos indicadores de qualidade e o qual já propôs recentemente indicadores mais exigentes", explicou, prometendo "encontrar as melhores soluções para que os CTT se mantenham uma empresa de referência na qualidade de prestação de serviços postais".

PUB