O economista Eugénio Rosa foi o nome indicado para ocupar o lugar ainda vago no conselho directivo do instituto que gere a ADSE (o sistema de assistência na doença da função pública). A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelos conselheiros que representam os beneficiários, reformados e sindicatos no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE e do qual também faz parte Eugénio Rosa, que é o representante da Frente Comum neste órgão.

O PÚBLICO confirmou junto de fonte ligada ao processo que o nome será agora comunicado ao Governo, a quem caberá analisar a proposta e designar o vogal que irá juntar-se ao presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, e à vogal Sofia Portela, ambos indicados pelo executivo.

O Tribunal de Contas (TdC) já tinha questionado o presidente do CGS, João Proença, sobre o processo de designação do vogal. A lei determina que a ADSE é gerida por um presidente e dois vogais, um dos quais é indicado pelos membros do CGS eleitos pelos beneficiários e que representam as associações sindicais e de reformados. Após a aceitação do nome, a designação é feita através de resolução do Conselho de Ministros. O mandato dos membros do conselho directivo tem a duração de três anos, renováveis duas vezes por igual período.

Na carta que enviou ao CGS, o Tribunal de Contas lembra que nas auditorias que fez à ADSE deixou um conjunto de recomendações, algumas das quais tiveram acolhimento no Decreto-Lei que criou o instituto da ADSE. Ora tendo em conta que este diploma prevê que um dos vogais do conselho directivo seja indicado pelo CGS, que isso ainda não se concretizou e atendendo à “relevância dessa indicação na gestão” do instituto, o organismo pede informação sobre o andamento do processo.

O CGS tem como função dar parecer sobre as decisões estratégicas da ADSE e é constituído por 17 conselheiros. Oito são indicados pelo Governo e pelas autarquias, cinco pelas associações sindicais e de reformados e quatro foram eleitos pelos beneficiários no final de Setembro. É aos nove conselheiros que representam os beneficiários, reformados e sindicatos que cabe indicar o vogal que irá assumir o lugar livre, dando voz no conselho directivo aos principais (e quase únicos) financiadores do sistema: os trabalhadores e aposentados do Estado que beneficiam da ADSE e para a qual descontam 3,5% do salário ou da pensão.

Entre os nove membros que vão indicar o segundo vogal, há cinco que são próximos das estruturas da CGTP (um representante do movimento de reformados MURPI, outro da Frente Comum e três eleitos pelos beneficiários por uma lista apoiada por esta frente de sindicatos).

