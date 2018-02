A Anacom anunciou esta quinta-feira que os preços que os operadores de telecomunicações pagam pela portabilidade dos números de telefone dos clientes à empresa que gere a base de dados dos números portados, a Portabil, vão baixar até 62%.

PUB

A entidade reguladora liderada por João Cadete de Matos explicou em comunicado que chegou a acordo com a Portabil e com os operadores com obrigações de portabilidade (o mecanismo que permite aos consumidores mudarem de empresa de telecomunicações mantendo o mesmo número de telefone, fixo ou móvel) para reduzir os preços que estão em vigor desde 2015.

Segundo a Anacom, os preços para a subscrição mensal do serviço vão descer 40%. Para os operadores que portam menos de 300 números, a redução de preços será de 52% e para aqueles que apenas encaminham tráfego, a descida de custos chega aos 62%. A alteração de preços será oficializada a 28 de Fevereiro, mas os efeitos são retroactivos a 1 de Janeiro.

PUB

“Estas medidas, promovidas pela Anacom, permitem assim reduzir substancialmente os custos em que incorrem os operadores com obrigações de portabilidade, potenciando a entrada de novos operadores no mercado e fomentando a concorrência no sector das comunicações electrónicas”, diz a entidade reguladora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo informação publicada no site da Anacom, no terceiro trimestre do ano passado havia nove prestadores do serviço móvel activos em Portugal, entre operadores com rede própria (a Vodafone, a Nos e a Meo) e operadores com oferta de serviço em cima da rede de outra empresa (operadores móveis virtuais), como a Nowo (antiga Cabovisão), a Lycamobile Portugal, os CTT (com a marca Phone-ix), a Onitelecom e a Vectone Mobile.

No caso do serviço fixo, a oferta de prestadores activos também incluía em Setembro nomes como a Dialoga, a AR Telecom, a G9Telecom, a COLT Technology Services ou a Orange Business Portugal

Segundo a Anacom, desde que o mecanismo da portabilidade foi introduzido, em 2001, já foram portados 8,3 milhões de números (no último ano, o volume aproximou-se dos 805 mil números portados). Do total de números portados desde 2001, 4,1 milhões são números do serviço móvel e 4,2 milhões são números do serviço fixo.



PUB