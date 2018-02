Vítor Lopes manteve o comando isolado no 88.º Campeonato Internacional Amador de Portugal, no campo de Par 72 do Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. Na segunda volta, repetiu as 68 pancadas da véspera, para um total de 136 (-8), o que lhe dá a vantagem mínima sobre o espanhol Jorge Maicas (72-65).

Entre os 120 jogadores em prova, há mais portugueses em evidência. Afonso Girão marcou 68 e descolou dos 22.º para 9.º, com 140 (-4). Os jovens estreantes Daniel Rodrigues (70-71) e Francisco Matos Coelho (71-70), de 15 e 14 anos, respectivamente, estão um degrau abaixo com 141 (-3), em 11.º. Pedro Lencart (71-71) é 16.º, com 142 (-2), e Pedro Silva (75-69) 25.º, com 144 (par).

“Bati na bola de forma muito semelhante ao primeiro dia, acertei muitos fairways e greens e fiz mais um birdie (seis no total) do que ontem mas também fiz um duplo bogey com um erro infantil”, disse Vítor Lopes, que procura tornar-se o segundo português a vencer o Internacional de Portugal no palco do Montado, depois de Gonçalo Pinto em 2013.

A melhor volta do dia – e do torneio até ao momento – protagonizou-a o francês Paul Margolis, com 64, uma melhoria de 13 pancadas em relação à sua jornada inaugural (77). O dinamarquês Nicolai Hojgaard e o inglês Thomas Plumb assinalaram 66 subindo para o terceiro posto com um total de 138 (-6), empatados com o também inglês Bailey Gill (67).

Amanhã, no fim da terceira e penúltima volta, será feito um cut para os 40 primeiros e empatados, que está provisoriamente fixado em 145 (+1) e fora do qual estão os restantes jogadores portugueses presentes na competição.

Na vertente colectiva da competição, a Taça das Nações, com 27 equipas participantes, o trio de Portugal A, composto por Vítor Lopes, Pedro Lencart e Vasco Alves, perdeu o primeiro lugar, sendo ultrapassada pela Espanha de Jorge Maicas, Alvaro Penã e Victor Pastor, mas apenas uma pancada separa os dois conjuntos à partida para a última volta.

A Taça das Nações joga-se em apenas três voltas, sendo o resultado das equipas a soma dos dois melhores resultados em cada dia. Espanha está com um total de 277 (143-134), 11 abaixo do Par, e Portugal com 278 (139-139). A Inglaterra A é terceira com 282 (-6). A última vitória de Portugal na Taça das Nações foi também em 2013, com Gonçalo Pinto, João Carlota e Miguel Gaspar.

