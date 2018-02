António Costa Silva, presidente da Partex, diz que há no país uma política energética muito errática e um “clima de hostilidade” em relação às empresas. No caso do projecto de gás no Algarve, diz que se governou “em função do que dizem os autarcas e a opinião pública”. Com o fim dos investimentos que fez também em Peniche e no Alentejo, a empresa viu desaparecerem 25 milhões de dólares.