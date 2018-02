O negócio ainda não está fechado, mas o presidente da Partex, António Costa Silva, está confiante que é só uma questão de tempo. Do lado do vendedor está a Fundação Gulbenkian e do comprador o grupo CEFC, conglomerado chinês que quer também os seguros do Montepio. Com o novo accionista, que tem vindo a crescer no petróleo e no gás (é accionista do gigante russo Rosneft e entrou em mercados como Abu Dhabi), a empresa terá capacidade para chegar a novas geografias e voltar às renováveis.