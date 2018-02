O actual líder parlamentar do PSD Hugo Soares vai deixar a liderança da bancada, anunciou esta tarde aos deputados, numa reunião à porta fechada. Hugo Soares convocou eleições para a liderança da bancada que serão na próxima quinta-feira, após o cognresso do partido deste fim-de-semana.

Após as directas de 13 de Janeiro, o líder eleito do PSD acordou com Hugo Soares que este se manteria na liderança da bancada neste período de transição e que a avaliação dessa situação seria feita no momento do congresso. A poucos dias da reunião magna dos sociais-democratas, Hugo Soares – eleito em Julho do ano passado – anunciou que não está disponível para continuar.

