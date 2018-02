A crise politica sem precedentes em que se viu envolvida a África do Sul nas últimas duas semanas não pára de se aprofundar. Perante a recusa de Jacob Zuma de se demitir da presiência, apesar da ordem aprovada pelo comité executivo do seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), não teve outra opção do que concordar com a apresentação de uma moção de censura no Parlamento nesta quinta-feira.

Enquanto tudo isto ocorre, a polícia sul-africana realizou ao longo da manhã buscas à casa da família Gupta em Joanesburgo – que é suspeita de ter utilizado a sua influência sobre o ainda Presidente para obter decisões governamentais favoráveis. Um dos membros desta família terá sido detido.

De acordo com o que está a ser noticiado pelos media sul-africanos, a liderança parlamentar do ANC reuniu-se na manhã desta quarta-feira. Aí ficou decidido apoiar que uma moção de censura marcada para dia 22 deste mês, por iniciativa do partido da oposição Combatentes pela Liberdade Económica (EEF, na sigla em inglês), fosse antecipada para esta quinta-feira, com acrescentos da autoria do ANC.

O líder parlamentar do ANC, citado pela Reuters, diz mesmo que espera ter um novo Presidente em funções até sexta-feira.

A Constituição sul-africana estabelece que é apenas necessária uma maioria simples no Parlamento para que uma moção de censura seja aprovada. Tendo em conta que o ANC tem 60% dos assentos, a queda de Zuma através de uma moção deste género é um dado praticamente adquirido. Se isso acontecer, todo o Governo colapsa, incluindo o vice-presidente, Ramaphosa. Neste cenário, o speaker do Parlamento será automaticamente Presidente até que seja eleito um novo pelos deputados — neste caso, e tendo em conta a maioria do ANC, é provável que Ramaphosa seja nomeado chefe de Estado.

Caso Zuma se demita antes da votação da moção de censura, o seu Governo mantém-se em funções e Ramaphosa subirá ao cargo de Presidente automaticamente.

Esta foi sempre a opção que Cyril Ramaphosa, vice-presidente e líder do ANC desde Dezembro, quis sempre evitar, pois deixará a oposição liderar o processo de destituição de Zuma, para além de poder provocar uma divisão ainda maior no seio do partido e relativamente à ainda forte base de apoio que o Presidente detém no eleitorado.

Nas últimas duas semanas Cyril Ramaphosa tentou enveredar por todos os caminhos possíveis de forma a destituir pacificamente Zuma, cujo mandato termina no próximo ano. O objectivo do vice-presidente desde que foi eleito líder do ANC era terminar o mais cedo possível com a governação de Zuma, que nos últimos nove anos foi marcada por suspeitas de corrupção e por instabilidade económica, para subir ao poder e aproveitar o tempo que resta até às eleições de 2019 para limpar a imagem do partido, que está no poder desde 1994, e impedir que seja castigado nas urnas.

No início deste mês, a liderança do partido tentou convencer Zuma a afastar-se voluntariamente. Perante a primeira recusa, foi marcado um comité executivo. Mas, depois de se iniciarem negociações directas entre Ramaphosa e Zuma, a reunião do órgão partidário foi cancelada, bem como o discurso sobre o estado da Nação. Tudo isto indicava que ambos haviam alcançado um acordo, ou estavam muito próximos disso.

No entanto, no último fim-de-semana, tudo voltou atrás e as conversações caíram. Na segunda-feira ocorreu mesmo um encontro de urgência do comité executivo do ANC onde foi estabelecido um prazo de 48 horas - que termina no final do dia desta quarta-feira - para que Zuma apresentasse a demissão. Não houve ainda resposta do ainda Presidente a este ultimato, especulando-se agora se Zuma apresenta a demissão até ao final do dia, evitando assim uma saída forçada através do Parlamento, ou se vai até ao fim na sua luta pelo poder.

Buscas na residência dos Gupta

Para além das novidades políticas, que chegam a toda a hora, a África do Sul acordou nesta quinta-feira sabendo que uma unidade de elite da polícia realizou buscas na luxuosa residência da família Gupta em Joanesburgo.

As autoridades confirmaram depois a detenção de três pessoas durante esta operação. A televisão SABC noticiou que um dos detidos é um membro da família Gupta. De acordo com a Reuters, serão detidas pelo menos mais cinco pessoas.

Hangwani Mulaudzi, porta-voz da unidade responsável pela operação, explicou que as buscas estão relacionadas com um caso de tráfico de influências no seio do Governo sul-africano: “Estamos a levar esta investigação muito a sério. Não estamos a brincar no que respeita a garantir que aqueles responsáveis pela chamada captura do Estado sejam responsabilizados”.

A família Gupta é suspeita daquilo que foi apelidado pelos investigadores de “captura do Estado”. Em concreto, a relação entre Zuma e os Gupta - três irmãos empresários de origem indiana radicados na África do Sul – está na mira da justiça pois os empresários terão utilizado a sua influência para garantir, entre outras coisas, nomeações favoráveis para o Governo, contratos multimilionários com o Estado ou informação privilegiada.

Apesar de ser o mais mediático, este é apenas um de muitos casos de corrupção em que Zuma está envolvido.

