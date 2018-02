O Benfica perdeu nesta quarta-feira por 3-1, em Ravena, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge de voleibol, uma diferença que está obrigado a anular na segunda mão, em Lisboa.

Os portugueses terão agora de ganhar em casa por 3-0, ou 3-1 com golden set, para afastarem o Bunge Ravenna, que foi claramenente a equipa mais forte no Palazzo Mauro de André.

Um excelente arranque de eliminatória teve a formação de José Jardim, que venceu o primeiro set por 25-22, com Marc Honoré em grande plano (quatro pontos em quatro remates). O Bunge Ravenna, actual oitavo no campeonato italiano, com uma série recente de quatro vitórias, ainda não tinha cedido um set sequer na Taça Challenge, mas soube reagir e até ao final foi mais forte, impondo-se por 25-22, 25-23 e 25-20.

A segunda mão da eliminatória está marcada para 28 de Fevereiro, às 20h30, no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

