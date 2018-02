O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou quatro distritos de Portugal continental sob aviso amarelo por previsões de queda de neve acima da cota dos 600 metros, segundo informações no site do instituto.

Nos distritos de Viseu, Bragança e Vila Real o aviso vigora até ao meio-dia desta terça-feira, já na Guarda o aviso prolonga-se até às 9h de quarta-feira, "subindo a cota para 1400 metros a partir do fim do dia" de hoje.

O aviso amarelo é o segundo mais grave numa escala de quatro, e aplica-se em situações "de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".

