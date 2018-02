Entre o sucesso no Liverpool e a desconfiança no Brasil, Roberto Firmino apresenta números incontestáveis. O segundo melhor marcador da actual edição da Liga dos Campeões (a par de Harry Kane, Cavani, Neymar e Ben Yedder), com seis golos, lamenta a saída de Philippe Coutinho da equipa treinada por Jürgen Klopp, elogia os brasileiros do FC Porto e pede respeito pelos “dragões”, adversários nos oitavos-de-final, numa eliminatória que começa amanhã. No ano do Mundial da Rússia, Firmino assinala que Portugal, actual campeão europeu, estará na corrida pelo título, mas espera que o troféu venha a ser conquistado pela selecção brasileira.

O FC Porto é, hoje, a melhor equipa de Portugal?

O FC Porto é um dos grandes de Portugal, mas é difícil analisar se é o melhor hoje. Como a minha vida aqui, em Inglaterra, é muito corrida, por causa dos treinos e dos jogos, não consigo parar para assistir ao futebol português. Tenho a certeza de que o Jürgen Klopp e a sua equipa técnica estão a analisar os jogos para os confrontos da Liga dos Campeões.

Mas sabe que os brasileiros têm contribuído para esta boa fase do FC Porto?

Não é de hoje que os brasileiros costumam ser destaque nas equipas em que jogam. É muito bom para o futebol brasileiro que o Felipe e o Alex Teles estejam a fazer uma boa temporada pelo FC Porto. O Felipe já tinha feito óptimas temporadas pelo Corinthians e conseguiu manter um bom nível na Europa. É um jogador que está a construir uma bonita história em Portugal e, se mantiver o ritmo, certamente estará no radar de Tite [seleccionador do Brasil].

É possível surpreender o FC Porto no Estádio do Dragão, como fez o Besiktas?

O FC Porto é uma grande equipa do futebol europeu, supercampeão em Portugal, campeão da Champions e campeão do mundo. Temos de os respeitar muito, porque eles não chegaram aos oitavos-de-final por sorte. O FC Porto tinha no seu grupo o Besiktas e o Mónaco, mas, mesmo assim, fez prevalecer o seu bom futebol. Vamos enfrentar uma equipa muito bem organizada tacticamente, com jogadores de muita qualidade, e teremos de fazer duas excelentes partidas para conseguir a qualificação para os quartos-de-final.

Mesmo com o FC Porto em alta, as apostas favorecem o Liverpool...

Esse favoritismo não entra em campo. Temos de entrar nos dois jogos com total atenção. A nossa temporada tem sido muito boa, temos feito boas partidas, mas acredito que ainda não chegámos ao nosso auge.

Já admitiu que o Liverpool não é o mesmo sem Philippe Coutinho. O que mudou?

Perdemos muito, mas sabíamos que ele chamaria a atenção de outros gigantes europeus. No nosso esquema táctico, o Coutinho fazia uma transição muito rápida do meio-campo para o ataque, que normalmente surpreendia os adversários. É um grande amigo que fiz e desejamos-lhe todo o sucesso no Barcelona. A sua ausência enfraquece qualquer equipa. Estamos a falar de um jogador que vivia no Liverpool um dos melhores momentos da carreira. Mas tenho a certeza de que o Klopp já estava a preparar-se e encontrará as melhores alternativas. Temos um grupo muito forte e acredito que continuaremos a jogar um futebol de alto nível.

Jurgen Klopp é um treinador único. Como são os seus métodos de trabalho?

O Klopp é um dos melhores treinadores da sua geração, que pensa muito na parte táctica. Todos os seus treinos são intensos. Todos os jogadores que trabalham ou trabalharam com ele elogiam os seus métodos e vêem nele um técnico com muita qualidade e com um futuro de muitos títulos. Ele tem um olhar clínico para cada atleta e trata os mais jovens da mesma maneira que trata os mais velhos. Isso significa que tira o máximo de cada um e impõe a todo o grupo o espírito vencedor que ele tem. E sabe puxar as orelhas quando é preciso e dar carinho nos momentos certos.

Lembra-se de alguma história peculiar entre vocês os dois?

Ele é uma pessoa muito simples e entendemo-nos muito bem desde que nos conhecemos. Como eu falo um pouco de alemão, pela minha vivência no país, fica mais fácil para mim comunicar com ele na língua dele. No início, era engraçado, porque ele falava com a maioria do plantel em inglês e comigo acabava por ter essa afinidade no alemão. Quem vê de longe e não conhece a língua, acha que é mais complicado e fica mais difícil de entender o que estamos a dizer. Alguns companheiros brincam com isso, mas felizmente funciona bem entre mim e ele.

O Firmino já conquistou o treinador e apresenta números incontestáveis na temporada. Por que razão é criticado por parte dos adeptos no Brasil?

Não acredito que seja crítica, mas antes desconhecimento sobre o meu desempenho. Estou a viver um momento mágico no Liverpool e os meus números falam por mim. Acredito que os adeptos que ainda têm alguma resistência sobre o meu futebol não estejam a acompanhar tanto a minha trajectória aqui em Inglaterra. Mas nada disso interfere no meu desempenho. O meu objectivo é e sempre será fazer o melhor pela equipa e, consequentemente, estar no radar de Tite.

É o segundo melhor marcador da Champions e um ídolo do Liverpool. Isto faz de si o melhor número nove brasileiro da actualidade?

Deixo isso para a imprensa e adeptos. Eu nunca joguei a pensar ser considerado isto ou aquilo. Eu entro sempre em campo para fazer o melhor pelo meu clube, manter regularidade a alto nível e estar sempre a evoluir como atleta. Chego ao ano do Mundial num dos meus melhores momentos, o que me deixa muito confiante para desempenhar o meu trabalho.

Com os seus números, é mais do que provável que esteja no Mundial. Já está ansioso?

É claro que disputar um Mundial é um sonho para qualquer criança que se torna jogador de futebol, mas não posso tornar isso uma obsessão, para não me atrapalhar. Ser convocado para a selecção brasileira é fruto do que cada atleta desempenha no seu clube e comigo não é diferente. Trabalho muito no meu dia-a-dia para estar sempre a 100% e a competir a alto nível pelo Liverpool. A lista final dos convocados sai em Maio e, até lá, todos darão o melhor pelos seus clubes.

Que selecções considera que têm mais condições para ganhar na Rússia?

O Mundial é uma competição única, curta, e para uma equipa ser campeã é preciso muita concentração. É um mês em que nada pode dar errado. Estamos a falar de uma competição com os melhores atletas do mundo, e os erros não são permitidos. Vejo a Alemanha e a França como fortes concorrentes, mas não podemos deixar de citar a Espanha, por toda a sua tradição, e a Bélgica, que está com uma óptima geração.

E Portugal, campeão da Europa? Será que chegou a vez de levantar o troféu?

Portugal tem um dos melhores jogadores do mundo e isso será sempre um diferencial para eles. Eles são os actuais campeões da Europa e certamente serão equipa que dará muito trabalho no Campeonato do Mundo. Espero que a vez de levantar a taça fique com o Brasil, porque crescemos muito no último ano e a camisola amarela tem um peso enorme.

