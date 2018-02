Antes de esta segunda-feira se ter tornado notícia em todo o mundo por ter sido revelado o seu retrato de Barack Obama, o artista Kehinde Wiley já era conhecido no universo das artes.

Nas duas últimas décadas o artista americano, que nasceu em 1977 em Los Angeles e vive em Nova Iorque, ficou conhecido pelas telas de grandes dimensões, evocações que mostram afro-americanos contemporâneos em contextos seculares, em situações que simbolizam poder e estatuto. Por norma as suas pinturas contêm alusões a quadros históricos, figurando neles personalidades afro-americanas em pose clássica, mas muitas vezes com adereços do presente, em fundos de cores vibrantes.

É o caso de Napoleon leading the army over the alps, onde vemos um homem em cima de um cavalo, com umas modernas botas Timberland, embora a encenação evoque o retrato de 1801 de Jacques-Louis David de Napoleão Bonaparte. Outro exemplo é Equestrian portrait of King Philip II (Michael Jackson), retrato de 2010 do falecido Michael Jackson, onde vemos o cantor com pose e roupas da realeza.

Foto Kehinde Wiley

Tanto o retrato de Barack Obama como de Michelle Obama – da autoria da menos mediática Amy Sherald e com um estilo mais subtil – foram apresentados esta segunda-feira na Galeria Nacional de Retratos do Museu Smithsonian, sendo a próxima morada das pinturas a Galeria Nacional de Washington.

Ao mesmo tempo que pinta celebridades, Kehinde Wiley ficou também conhecido pelo processo de criar retratos a partir de fotografias de pessoas comuns que encontra nas ruas. Um método que começou a utilizar no bairro do Harlem, onde viveu. Outra das suas paixões é o hip-hop. É aliás conhecido em alguns círculos como o “Leonardo da Vinci do hip-hop.”

Ao longo dos anos nomes bem conhecidos do rap foram por ele retratados no seu estúdio como Notorious B.I.G., L.L. Cool J, Big Daddy Kane, Ice T, Grandmaster Flash e outros. Aliás, em 2008, muitos desses quadros acabaram na National Gallery of Art numa exposição sobre o hip-hop. O retrato do rapper L.L. Cool J, por exemplo, evoca o magnata John D. Rockefeller, constituindo, ao mesmo tempo, uma rescrição da história da arte e também uma parábola dos círculos de poder.

O retrato de Obama é claramente um Wiley. A encenação e a pose de Obama são menos impositivas do que costumam ser nos quadros do artista, mas o fundo, uma parede de vegetação e flores, numa lógica de papel de parede repetitivo, ornamentado e luxuriante, é semelhante a outras obras suas.

Nos anos mais recentes o artista descolou um pouco das imagens de personalidades em fundos garridos. A série Trickster, de 2017, inclui onze pinturas de afro-americanos contemporâneos que, nas suas palavras, exploram a relação entre cada artista e uma comunidade mais ampla, com cenários que espelham contextos alegóricos ou surrealistas.

Foto Napoleon leading the army over the alps

Como todos os artistas de sucesso, detractores também não lhe faltam, existindo quem considere que a sua arte se foi tornando previsível, uma fórmula esvaziada de conteúdo. Ele defende-se, argumentando que tem uma linguagem própria, devedora da história da arte, e um posicionamento que incomoda, porque ao longo dos anos foi reinventando a tradição e retratando quem está à margem das estruturas do poder com padrões estridentes, forçando quem vê as suas obras a interrogar-se sobre as fronteiras entre verdade e ficção.

A sua arte tem, evidentemente, um fundo político. A série de retratos de afro-americanos, em poses clássicas, teve início quando se deu conta da quase ausência de imagens de negros nos museus. Na sua visão, o cânone da arte está direccionado para representar quem detém o poder e os afro-americanos estiveram em grande medida sempre do lado dos excluídos.

Agora o retrato do primeiro Presidente negro dos Estados Unidos figura ao lado dos outros 43.º Presidentes brancos.

Foto Barack Obama

