Um juiz federal de Nova Iorque, nos Estados Unidos, ditou uma sentença a favor de 21 graffiters, que haviam interposto uma acção contra o dono de um conjunto de edifícios conhecido como 5Pointz, espécie de meca da arte urbana desde os anos 1990.

Na sentença que foi conhecida esta segunda-feira, segundo o New York Times, o magistrado considera que as obras realizadas em 5Pointz eram uma expressão de arte a preservar. Os graffiters tinham obras da sua autoria no edifício. Agora, Jerry Wolkoff, o proprietário, vai ter de pagar 6,7 milhões de dólares (cerca de 5,44 milhões de euros) por ter destruído o edifício em 2014 para construir apartamentos de luxo.

A sentença considera que 45 das dezenas de obras realizadas nas paredes do edifício eram dignas de serem preservadas à luz da Lei de Direitos dos Artistas Visuais e condenou o proprietário à maior indemnização prevista. Um ano antes da demolição, em 2013, o dono do edifício havia pintado todas as paredes de branco, gerando a indignação entre os artistas de rua e não só. Durante o processo, que durou três semanas, vários especialistas de arte contemporânea certificaram a qualidade de muitas das obras.

O complexo de edifícios 5Pointz, situado em Long Island City, Queens, era um local de peregrinação obrigatória para os artistas de rua, desde os anos 1990, constituindo-se como um dos locais nos Estados Unidos com mais murais de arte urbana ao ar livre. Durante anos, centenas de artistas operaram nos seus muros e em virtude de um acordo prévio com os proprietários, podiam até ali residir por uma pequena renda. Em simultâneo o edifício era também uma atracção artística para turistas.

O misterioso artista britânico Banksy foi uma das muitas figuras que proclamou, em 2013, que o edifício não deveria ser deitado abaixo. Esta segunda-feira um dos advogados dos artistas, Eric Baum, em declarações ao New York Times, regozijou-se pelo veredicto, afirmando que “a arte protegida por leis federais não pode ser destruída”. Segundo o mesmo advogado, com esta vitória, “o espírito de 5pointz transforma-se num legado para as gerações de artistas do futuro”.

