O cardeal da abstinência

PUB

Diz o cardeal patriarca de Lisboa que os católicos que depois de civilmente divorciados voltem a casar devem viver em abstinência sexual, isto é, como se fossem irmãozinhos, portanto o segundo casamento não é nada. Acha mesmo o cardeal que é possível algum casal católico seguir as suas palavras?

Não perceberá aquele esclarecido prelado que ao dar conselhos daqueles está a por-se fora do mundo em que vivemos, que é o mundo onde o seu rebanho vive. A igreja emperrou na perenidade do casamento porque Jesus disse que o que Deus uniu o homem não deve separar e que portanto todo aquele que repudiar a sua mulher, e desposar outra mulher comete adultério.(Mt 19,2-9)

PUB

Mas Jesus nada disse sobre a mulher abandonada pelo adúltero ! Apenas disse que quem casar com ela comete adultério (Lc 16.18). Aliás, se a igreja quer levar à letra tudo o que Jesus disse deveria obrigar os seus crentes a vender os seus bens e dar tudo aos pobres (Lc 12.33-34 ). Ou se segue Jesus em tudo ou só algumas coisas, não.

Mas o cardeal deveria saber que muito do que Jesus disse era destinado aos homens do seu tempo (se o não fosse, não seria entendido). Passaram dois mil anos e a realidade é hoje diferente. Talvez até Jesus não dissesse hoje sobre o casamento o que disse então. Mas o senhor cardeal deve saber que a Igreja embora considere o casamento indissolúvel tem uma solução para quem a possa pagar que é a Anulação. O casamento não se dissolve, apenas não existiu!

Claro que o processo é caro e moroso, mas que me lembre já aconteceu com uma princesa do Mónaco e se quisermos olhar para o passado medieval víamos a Igreja a anular casamentos apenas por motivos políticos baseados numa lei do incesto que se estendia à 5.ª geração. Mas o poder que isso dava à Igreja!

Francisco tem para com os católicos recasados uma compreensão que o nosso cardeal de todo não tem e creio que se a Igreja não tivesse tantos cardeais como o nosso já Francisco teria resolvido o problema.

Carlos Anjos, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Legislar em prol dos idosos

Pela estrada da vida é legítimo perspectivar, mais tarde ou mais cedo, uma velhice com

dignidade. Todavia, no quotidiano, nem todos se revêem no adágio popular “ Não faças aos outros o

que não queres que te façam a ti”. Proporcionam circunstâncias hediondas e desumanas, que são do

conhecimento geral, evidenciando falta de sensibilidade e de formação cívica. E, paradoxalmente

que pareça, não obstante haver consciencialização política de que é permente legislar sobre este

assunto, as últímas propostas em 2015 e 2016 para criminalizar o abandono dos idosos foram

chumbadas. Algo onde acresce a ofensa contra as pessoas de idade e ávido de uma decisão célere e

adequada dos responsáveis para ultrapassar estes comportamentos de impunidade e fundamental

para o sucesso da política social.

Manuel Vargas, Aljustrel

PUB