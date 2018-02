O Camboja deportou sete dos dez indivíduos detidos juntamente com mais 77 estrangeiros, a 25 de Janeiro, durante a festa “Pub Crawl ou Let's Get Wet”, na província de Siem Reap, morada das antigas ruínas de Angkor Wat. O grupo de dez turistas era acusado de pornografia por ter organizado uma festa com “danças indecentes”.

Sete deles — naturais do Reino Unido, da Nova Zelândia e do Canadá — pagaram uma fiança na última semana e já foram deportados do país, estando proibidos de regressar ao Camboja. Os restantes três detidos — do Reino Unido, Noruega e Holanda — terão de responder a tribunal por terem sido, alegadamente, os responsáveis pela organização da festa.

Os acusados recusam todas as acusações, sublinhando que não estavam sem roupa e não foi produzido qualquer material pornográfico.

As imagens da festa circularam num site de uma pessoa estrangeira — não identificada — com morada actual no Camboja. As fotografias revelam vários jovens, todos eles vestidos, no chão da festa, a simular posições sexuais, descreve a BBC, com base nas imagens recolhidas.

O Camboja tornou-se um destino favorito entre mochileiros e viajantes com orçamento limitado na última década. No entanto, a sua cultura conservadora tem dado origem a alguns problemas entre turistas e autoridades locais.

