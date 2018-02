A Câmara de Santo Tirso vai investir cerca de quatro milhões de euros na recuperação de habitações municipais, numa intervenção que abrangerá cerca de 450 casas habitadas por quase 1600 pessoas, anunciou a autarquia nesta segunda-feira.

PUB

Numa nota informativa enviada à Lusa, a autarquia do distrito do Porto deu conta de "várias candidaturas para financiamento de intervenções em todos os complexos habitacionais do município", sendo que até Dezembro de 2017 o programa operacional Norte 2020 aprovou 440.697,89 euros de fundos comunitários.

"Todas estas intervenções têm por objectivo a regeneração urbana das habitações municipais, com a requalificação dos edifícios, nomeadamente melhorar a eficiência energética nas habitações", salienta a autarquia, que prevê ainda, para além da "redução do custo energético e das emissões de dióxido de carbono", contribuir para a "utilização de energia renovável, corrigir patologias existentes e aumentar significativamente o conforto interior de quem ali habita".

PUB

Ao todo, serão "cerca de quatro milhões de euros de investimento nas habitações municipais, cerca de 450 fogos alvo de intervenção e cerca de 1600 pessoas abrangidas", lê-se ainda.

A intervenção objecto de candidatura em Argemil, no valor de um milhão de euros, decorre naquele que foi o primeiro conjunto habitacional a ser construído pela câmara no âmbito do Programa Municipal de Realojamento. A intervenção foi possível graças a uma candidatura ao programa Reabilitar para Arrendar, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Roriz e Palmeira, a câmara prevê investir 450 mil euros através da candidatura ao Norte 2020, subindo para 820 mil euros em São Martinho do Campo e Rebordões, também em apreciação pelo Norte 2020, o mesmo sucedendo em São Tomé de Negrelos, onde está previsto investir 341 mil euros.

No Complexo Habitacional de Ringe, na freguesia de Vila das Aves, o valor global de investimento da responsabilidade do IHRU e da câmara, é de cerca de 1,3 milhões de euros e será também objecto de candidatura.

Citado pela nota informativa da câmara, o presidente Joaquim Couto afirmou que a autarquia "aposta no desenvolvimento sustentável do município", juntando à "regeneração do património" a "defesa do ambiente". "Ao intervir a este nível, ao promover melhorias ambientais e de conforto na habitação, a câmara está também a assumir uma responsabilidade social, uma vez que permitirá que quem vive nestas habitações tenha menos custos", salientou o autarca que falou também num esforço alargado ao sector privado "de reabilitação de edifícios abandonados, de forma a estimular o mercado de habitação no município".

PUB