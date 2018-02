Há quase 40 anos, Eduardo Monteiro, sapateiro, acorda de manhã cedo sempre com o mesmo destino. É para a Rua de Diu, logo depois da Praça do Império, na Foz, que ruma para mais um dia de trabalho. É onde há 74 anos está o mercado onde tem o negócio cuja continuidade está assegurada. Será o filho com o mesmo nome, nascido pouco tempo depois de o pai se instalar naquele espaço, a seguir as pisadas do Monteiro mais velho. Duas gerações, num edifício com mais de sete décadas, que há cerca de cinco anos entrou num processo de reabilitação.

PUB

O mercado da Foz, outrora a praça onde os agricultores que existiam numa Foz muito distante e diferente escoavam os produtos, continua a ser a casa de comerciantes que há mais tempo lá estão, como este, mas abriu portas a novas propostas, sobretudo na área da restauração. Actualmente, é um híbrido entre negócios de áreas muito distintas. E não se transformará num shopping, garante a junta de freguesia que gere o espaço - e é isso que esperam os comerciantes que já lá estão há uma vida e os que acabaram de chegar. A primeira fase das obras está terminada, falta a próxima que prevê a expansão para o Lavadouro da Ervilha.

Além da cerca de uma dezena de novos negócios que se instalaram no local nos últimos cinco anos, o mercado continua a dispor de uma peixaria, um talho, mercearia com produtos frescos e outros possíveis de encontrar noutro mercado tradicional.

PUB

E foi precisamente por isso que Constança Vasconcelos, 42 anos, com o curso de Gestão Hoteleira, quis abrir lá o restaurante do qual é proprietária há cinco anos. Chama-se Pratos Pedidos e há uma razão de ser para o nome escolhido. Quem lá vai pode escolher o prato do dia, mas pode também dar asas à imaginação. Ali serve-se o que o cliente quiser. “É por isso que só fazia sentido ir para um mercado”, diz, enquanto deita o olho, e uma mão, no almoço que está a preparar. À mão de semear tem os frescos que ali são vendidos e outros produtos necessários para satisfazer um cliente que arrisque num menu fora da carta.

O Mercado da Foz, em particular, escolheu-o por ter trabalhado em restaurantes nas imediações. Depois de ter passado por “hotéis de cinco estrelas” e por outros restaurantes, “um deles na Cantareira”, não muito longe, decidiu arriscar. Conhece bem a zona. Da popular Cantareira, ali perto, subiu até à área mais nobre da Foz e instalou-se numa fracção onde funcionou uma frutaria. Foi uma questão de oportunidade que diz estar a corresponder às expectativas. Agrada-lhe “estar num mercado pequeno, mas com uma oferta abrangente”. O espaço tem cerca de 30 pontos de venda.

Dentro do Porto, fora da cidade

É por ali que Augusto Coelho, 61 anos, artesão e residente na freguesia, passa regularmente. Está a tomar um café ao balcão e junta-se à conversa. “Tenho 61 anos, conheço o mercado há 60”, desde sempre, portanto. Vivia ali perto e ia lá com a mãe. “Vinha cá escolher um coelho para seguir para o matadouro”, recorda. Hoje já não há animais vivos no mercado e onde funcionava o matadouro está um café.

Mudou o mercado, que “está muito diferente”, e mudou também a zona envolvente. Há meia centena de anos a paisagem daquela área da Foz pouco se assemelha à de hoje. Se a zona de linha de costa era urbanizada ali, na parte mais alta, eram os terrenos agrícolas que predominavam. “Aqui era o limite da urbe. Lembro-me perfeitamente de ouvir o chiar dos carros de bois e de existirem fornos onde se fazia broa. Costumava ir a uma lavradeira onde bebia leite directamente da vaca. Naquela altura não se estava no Porto, ia-se ao Porto. Ainda hoje aqui na Foz quando vamos à Baixa dizemos que vamos ao Porto”, recorda. É um quadro datado de uma Foz que dessa época conserva apenas alguns resquícios e os relatos dos locais.

Ao vivo, acompanhou também a evolução do mercado. “Umas fases melhores outras piores”, diz. A actual, após remodelação e com a chegada de novos negócios, considera-a positiva, mas com uma ressalva: “Agora é um bocado mercado e praça de alimentação. Se o considerar como praça de alimentação está muito bem, como mercado de frescos podia estar melhor. Faltam mais bancas de frescos, mas está um hibrido engraçado. Dantes quem cá vinha eram as empregadas domésticas, hoje já vêm as patroas. Já não escorregam nas couves, nem tropeçam nos coelhos”, ironiza.

Já que ali estava, aproveitou e levou uns ovos para casa.

Novos negócios servem população estudantil

É essa a mais-valia que Alexandre Brandão, gerente desde 2016 da Hamburgueria do Mercado, aberta há três anos, considera que os novos negócios podem trazer aos comerciantes mais antigos. “Quem vem aqui almoçar acaba por sair com um saco de fruta ou acaba por ir à peixaria ou ao talho”, diz.

O grosso dos clientes são a população estudantil que gravita em torno do mercado. Ali perto estão a Universidade Católica, o colégio inglês, o CEBES ou a escola da Torrinha. Chegamos lá de manhã quando a maior parte dos clientes se espalhavam pela mercearia, peixaria ou pelo talho. Perto da hora do almoço já eram muitos, sobretudo jovens, que procuravam uma das mesas da esplanada da entrada onde está a hamburgueria. Quando conversávamos, ainda cedo, preparava-se o almoço.

Prepara-se a base mediante o fluxo médio diário porque neste estabelecimento, “à excepção das bebidas e do pão” não há stock. É no mercado que se abastece. “Não tenho perdas. Não termino o dia com sobras. Se um cliente quer um prego é cortado na hora no talho. O tomate e a alface também a compro aqui. Há dias em que compro mais do que uma remessa”, explica.

“Somos todos uma família”

Há uma convivência “saudável” entre todos os comerciantes, “mais novos e mais antigos”, diz. É assim que quer que continue, mantendo-se sempre como mercado tradicional aberto a novas propostas. “Acontece assim em várias cidades europeias. Cá chegou mais tarde”, Há outros exemplos em Lisboa e no Porto. Considera a nova vida do mercado de Matosinhos mais próximo do modelo que defende. Já o Bom Sucesso, na Boavista, não lhe agrada. “Transformaram-no numa praça de alimentação”, afirma.

“Aqui somos todos uma família”, diz Celeste Cadilhe, dona da única peixaria do mercado. No caso da peixaria e não só, são efectivamente uma família. Celeste está lá há 29 anos, mas só recentemente tornou-se proprietária. A anterior passou-lhe o negócio. Agora trabalha lá com duas filhas e com o marido. Já existiram três peixarias. Fecharam há cerca de 5 anos. A que existe dá conta do recado, diz Ana Cadilhe, filha.

Em equipa organizam-se no negócio. Celeste e Ana a tratar do peixe e outra filha na caixa. O marido, Audeno Ferreira, trata das entregas ao domicílio. “É uma peixaria moderna”, atira Ana. Os novos vizinhos dizem ter acolhido como se já fossem da casa. Alguns deles abastecem-se na peixaria. Vêem com bons olhos a nova dinâmica que existe no mercado e dizem existir mais gente a circular nos corredores.

Outro negócio da família tem o sapateiro. De martelo na mão, enquanto segura um sapato na outra para lhe aplicar uma meia sola, Eduardo Monteiro, não esconde que lhe enche de orgulho que o filho dê continuidade ao negócio. Diz que à hora de almoço o mercado está cheio. Houve alturas, “principalmente quando começou a crise” que não era assim.

A mesma coisa diz Rui Borges, 56 anos, há 35 anos no mercado, numa loja de reparações de electromésticos, que já era do pai. “Com os novos vizinhos melhorou bastante”, diz. Diz no entanto, que o espaço precisa de mais bancas de frescos e “uma taberna à moda antiga como há no Bolhão”.

Depois desta primeira fase das obras diz que o mercado está “de cara lavada” e mais bonito.

Expansão do mercado

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As obras iniciaram em 2014. Até essa data, de acordo com o presidente da Junta da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Nuno Ortigão, eleito em 2013 e em 2017 pelo Movimento Rui Moreira, “inacreditavelmente”, não havia ligação ao saneamento público. Esta obra, já executada, fazia parte do projecto “prioritário” para a reabilitação do mercado municipal gerido pela freguesia. “Havia um problema de abandono”, afirma. Na tentativa de lhe dar um novo folego, alterou-se a entrada com o desmantelamento do varandim que “tapava a visibilidade” para o edifício e montaram-se duas esplanadas, retirou-se todo o amianto que existia e modernizaram-se as fachadas dos espaços comerciais. Durante este processo, duas novas fracções foram construídas.

Antes de as obras começarem havia 5 espaços vazios. Actualmente não há lojas vagas e há procura por parte de outros comerciantes. Um ponto de viragem que considera ter contribuído para a crescente afluência de pessoas diz ter sido a transferência dos serviços da junta e do Espaço do Cidadão para o mercado. Para dar resposta a esta “nova vida”, afirma que o projecto, inicialmente orçado em cerca de meio milhão de euros, mas que diz estimar-se ficar mais barato do que o previsto, prevê o alargamento para o Lavadouro da Ervilha, onde será construída uma nova área de restauração com três novos espaços. Salvaguardado ficará o funcionamento dos tanques que lá existem e que ainda são usados.

Nuno Ortigão afirma que o mercado irá expandir, mas garante que manterá a identidade de espaço “multifunções”, sem perder a identidade e mantendo a área de frescos. Quanto à necessidade de existir uma área de parqueamento corrobora com os apelos feitos por grande parte dos comerciantes com quem falamos “É fundamental criar condições para quem visita o mercado”.

PUB