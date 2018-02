Ted Potter Jr. jogou tantos torneios de mini-tours que perdeu a contagem dos que ganhou, alguns deles torneios de dois dias cujo prémio dá apenas para pagar a despesas de refeições e gasolina. Mais recentemente, esteve fora do golfe durante dois anos, recuperando de um tornozelo partido que exigiu duas cirurgias – uma para lhe serem implantados 12 parafusos e dois discos, outra para lhe ser retirado todo esse “hardware”.

Como escreve a Associated Press, não havia qualquer garantia de que Potter, jogado natural da Florida com 34 anos, pudesse voltar aos relvados, mas eis que ele surge vitorioso este domingo no AT&T Pebble Beach National Pro-Am – e logo depois de ter jogado a última volta no grupo de honra com o n.º 1 mundial Dustin Johnson, vencedor desta mesma prova em 2009 e 2010.

Foi a sua segunda vitória no PGA Tour, seis anos depois do êxito no The Greenbrier Classic, pondo fim a uma longa travessia do deserto. Nos últimos 83 torneios do PGA Tour em que participou, falhara 46 cuts e obtivera apenas quatro top-10’s, mas esta semana apareceu endiabrado e com uma terceira volta de 62 pancadas (-9) no Monterey Peninsula Country Club saltou para o comando empatado com Dustin Johnson, ambos com 14 abaixo do par.

Concluiu os últimos 18 buracos em Pebble Beach com 69 (-3), ganhando com um total de -17 e com três de vantagem sobre o seu parceiro de jogo (autor um 72) e ainda sobre Phil Mickelson (67), Chez Reavie (68) e Jason Day (70). Pelo triunfo, facturou um prémio de 1,3 milhões de dólares e subiu de 271.º para 73.º no ranking mundial.

“Estou tão feliz por ter levado a cabo a tarefa, especialmente contra o n.º1 do mundo, jogando com ele. A vitória aqui em Pebble é inacreditável”, disse.

A prova contou com os três primeiros do ranking, sendo que o n.º 2, o espanhol Jon Rahm, fico nos 26.º, com -7, e o n.º 3, Jordan Spieth, em 20.º com -1. Rory McIlrioy fez a sua estreia no torneio falhando o cut.

