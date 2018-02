No jogo de aflitos que encerrou a 23.ª jornada da Liga, o Moreirense teve o triunfo na mão, mas deixou-o fugir para dentro da bagagem do Estoril (1-2), que atravessa a melhor fase da época e conseguiu deixar para trás a zona de despromoção.

PUB

O brilharete que Ivo Vieira tem feito desde que chegou à Amoreira é fácil de resumir em números: em 10 jogos, a equipa somou 15 dos 21 pontos que apresenta nesta altura. E que lhe permitem saltar do último lugar para o 14.º da classificação.

Nesta segunda-feira, em Moreira de Cónegos, os minhotos começaram melhor e inauguraram o marcador aos 9’, por Tozé (o jogador mais influente na manobra ofensiva do Moreirense). No arranque da segunda parte, os anfitriões tiveram uma ocasião de ouro para ampliar, mas Ângelo Neto falhou o penálti (55’) que puniu a falta de Kyriakou sobre Arsénio. Foi o mote para a ressurreição do Estoril.

PUB

Já com Allano em campo, lançado aos 65’, os visitantes empataram num lance feliz, um cruzamento da esquerda que desviou em Sagna e que acabou por trair o guarda-redes Jhonatan. A reacção estorilista não ficou por aqui. Aos 80’, o árbitro assinalou uma falta (muito contestada) de Ronaldo Peña sobre Lucas Evangelista na área. Ao contrário do adversário, Eduardo Teixeira não falhou a grande penalidade respectiva, empurrando o Moreirense para baixo da linha de água.

PUB