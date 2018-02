A estreia do novo Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens aconteceu este fim-de-semana, em duas voltas nos percursos Lagos-Praia do Onyria Palmares Beach & Golf Resort, em Lagos. Ao todo, foram 114 os jogadores que evoluíram no 1.º Torneio, nos escalões masculino e feminino de sub-18, sub-16 e sub-14, e no escalão misto de sub-12.

Até 2017, o Campeonato Nacional de Jovens jogava-se numa única prova para os diferentes escalões. A partir deste ano passa a ser uma corrida integrada no Drive Tour, composta por cinco provas e uma Grande Final Nacional. O campeão nacional de cada escalão será o atleta que terminar a época em primeiro lugar no Ranking Nacional Drive Tour.

O 1.º Torneio Circuito Drive Tour contou com a maioria dos melhores jogadores jovens portugueses – e um dos destaques foi para Daniel Rodrigues, do CG Miramar, que somou a sua segunda vitória consecutiva de âmbito nacional, depois do êxito de Janeiro no 1.º Torneio Circuito Cashback World, na Penina.

Num campo de Par 72, Daniel da Costa Rodrigues somou 144 (74-70) para ganhar em sub-16 (24 participantes), com a vantagem mínima sobre Francisco Matos Coelho (75-70), do CG Vilamoura. Luca Lopes Azinheiro, de Vilamoura, foi terceiro com 148.

Pedro Lencart obteve outra grande vitória para Miramar, em sub-18 (27 concorrentes), escalão no qual é o campeão em título: fez o melhor resultado tanto no sábado (70) como no domingo (66) para ganhar com 136 (-8), o que lhe deu uma vantagem de cinco shots sobre o seu companheiro de clube Pedro Neves (72-69).

Pedro Lencart

A Quinta do Peru levou três títulos para casa, fazendo o pleno nos sub-14: Sofia Barroso Sá ganhou nas raparigas (7 participantes) após desempate com Ana da Costa Rodrigues (Miramar) e João Miguel Pereira nos rapazes (26 concorrentes), com duas à melhor sobre João Iglésias, da Quinta das Lágrimas. Depois, Leonor Medeiros esteve categórica em sub-16 (8 jogadoras), somando 159 (80-79) e deixando a sua mais próxima adversária, Filipa Capelo, da Quinta do Lago, a oito pancadas de distância.

Leonor Medeiros

Finalmente, Inês Santos, do Oporto, foi a vencedora nos sub-18 femininos (4 concorrentes) com 161 pancadas e três de vantagem sobre Joana Silveira, da Quinta do Fojo. E Konstantin Mikirtumo (Estoril) venceu nos sub-12 (18 jogadores), com quatro de vantagem sobre Tomás Araújo (Miramar).

O 2.º Torneio Drive Tour – CN Jovens realiza-se a 14 e 15 de Abril, no percurso Ribagolfe II, em Benavente.

