O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reconheceu nesta segunda-feira que houve um erro do videoárbitro no Sporting-Feirense, quando foi anulado, ainda na primeira parte, um golo dos “leões”.

PUB

O golo de Doumbia seria o 1-0 para a equipa de Jorge Jesus, mas Luís Ferreira inicialmente validou o lance, mas depois invalidou-o após consultar as imagens e conferenciar com Manuel Oliveira, o VAR da partida. Tudo por causa de uma falta cometida por Bruno Fernandes no lance anterior ao do golo – o Sporting recuperou a bola, mas depois viria a perdê-la e a recuperá-la novamente por Bryan Ruiz.

Num comunicado publicado no site oficial da FPF, o Conselho de Arbitragem esclarece que a equipa de arbitragem fez uma “interpretação desajustada” do conceito de “fase de ataque” tal como é definido no protocolo do VAR.

PUB

“Se uma equipa cometer uma infracção na fase de ataque e, como resultado dessa acção, obtiver golo ou beneficiar de um pontapé de penálti o lance deve ser revertido. Ou seja, o golo ou pontapé de penálti deverão ser anulados e assinalada a falta”, indica o Conselho de Arbitragem, acrescentando: “Quando a equipa que desenvolve uma fase de ataque decide recuar em direcção ao seu meio-campo ou a defesa adversária joga a bola passa a ser uma nova jogada, eliminando-se as eventuais infracções técnicas cometidas na anterior fase de ataque.”

Ou seja, o golo de Doumbia devia ter sido validado. “A equipa de arbitragem teve uma interpretação desajustada desta indicação do protocolo VAR, o que conduziu à errada anulação de um golo”, salienta o Conselho de Arbitragem, recordando que o projecto do videoárbitro encontra-se “em ano de testes, pelo que se torna especialmente relevante a partilha de informação”.

PUB