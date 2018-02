Os primeiros três classificados do campeonato estão separados apenas por 2 pontos. Ao fim, de 22 jornadas, o FC Porto lidera com 55 pontos, Sporting e Benfica aparecem logo atrás, ambos com menos 2 pontos que os “dragões”.

O Benfica foi o primeiro a entrar em campo, no sábado, em Portimão. Venceram a equipa da casa por 3-1, mas o jogo ficou marcado por vários lances de dúvida. Em Trás-os-Montes, houve também vários casos durante a goleada do FC Porto (0-4) na visita ao Desp. de Chaves.

Neste 22º episódio do podcast Jogo Limpo, com a ajuda do comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, analisamos ainda os principais lances do encontro que opôs o Sporting e o Feirense (2-0), marcado por um golo anulado pelo videoárbitro ao "leão" Doumbia.

