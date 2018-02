Em 2018, o ano novo chinês, celebra-se na próxima sexta-feira, já que obedece a um calendário lunar, regido pela lua, e termina a 5 de Fevereiro de 2019. Nesse dia pode desejar um bom ano a quem se cruzar consigo e faça um brilharete dizendo-o em mandarim: "Kung hei fat choi".

O animal deste ano, o cão, representa assim o signo de quem nasce em 2018, que corresponde ao ano 4716 do calendário chinês, o mais antigo do mundo. Aliás, este signo repete-se de 12 em 12 anos, uma vez que cada ano corresponde a um animal diferente.

Para o ano é a vez do Porco, segue-se o Rato, depois o Búfalo, o Tigre, o Coelho, o Dragão, a Serpente, o Cavalo, a Cabra, o Macaco e o Galo. Este último, associado ao elemento de fogo, foi o animal que representou o ano de 2017.

Independentemente do animal, nas ruas do Oriente ou nos lugares onde há comunidades chinesas é costume celebrar-se com as danças do Dragão e do Leão, que representam a sorte e a prosperidade, tal como as tradicionais lanternas vermelhas e douradas.

Em Portugal, esta data também é festejada. Este fim-de-semana, a festa desceu a Avenida Almirante Reis e fixou-se no Martim Moniz, em Lisboa. Por exemplo, no Museu do Oriente, também em Lisboa, há actividades nos dias 17, 18 e 24, com visitas orientadas, ateliers e oficinas para toda a família. As inscrições só podem ser feitas até esta segunda-feira.

