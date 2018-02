"Quem sou eu para julgar?"

Várias, sapientes e avisadas vozes têm-se manifestado, desde há algum tempo para a existência de personalidades, mesmo dentro da Igreja Católica portuguesa, que de forma sibilina ou pública têm tentado colocar entraves ao discurso e prática que o Papa Francisco tem procurado concretizar através do seu ministério, no sentido de dar uma nova voz e acção, também mais de acordo com o postulado bíblico.



Dias, ditos e feitos menos felizes todos temos ao longo da nossa vida, pelo que não queremos, desde já, julgar o cardeal patriarca D. Manuel Clemente pelo teor da sua recente afirmação e que a comunicação social tem vindo a destacar, e que, em síntese, diz que os "recasados devem ser aconselhados a viver sem relações sexuais". Ora esta orientação patriarcal, colide, no imediato, com o texto genesíaco "Este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira sejam férteis e cresçam" (Gn 1, 27-28).



Aditamos também que nos livros do Antigo Testamento se refere, por exemplo, em Lv 21,13 "O sumo sacerdote deve casar com uma mulher solteira", e são palavras de Salomão que em Sb 7, 1-2 dizem "Eu sou um homem mortal[...] O meu corpo foi formado no seio da minha mãe. No espaço de dez meses fui formado de sangue coagulado, do sémen do homem e do prazer conjugal".



Em 1Cor 11, 11-12, livro do Novo Testamento, atribuído a Paulo, está inscrito que "Para o Senhor, nem a mulher existe sem o homem nem o homem sem a mulher. Pois se a mulher foi feita pelo homem, também o homem nasce da mulher. Afinal, tudo vem de Deus". Nestas breves citações bíblicas podemos constar da necessidade de o homem e a mulher viverem conjuntamente e, assim, naturalmente, desta vivência, partilharem relações sexuais, também com o fim da procriação.



Por seu lado, o Papa Francisco na sua Exortação Apostólica Amoris Laetitia, p. 166 recorda que "É importante fazer sentir aos divorciados que vivem uma nova união, que eles fazem parte da Igreja, que 'não estão excomungados', nem são tratados como tal, porque formam sempre a comunhão eclesial. Estas situações requerem um discernimento atento e um acompanhamento de grande respeito". Este texto consta também no livro do Papa Francisco Quem sou eu para julgar?, p. 35, o que me sugere questionar o cardeal patriarca D. Manuel Clemente se ele se julga capaz de julgar e, inclusive, pôr em causa não só o que Jorge Bergoglio vem preconizando, como o que a Bíblia em diversos livros regista.



José P. Costa, Lisboa

Ranking escolar

Após comparação de tais resultados escolares, poderemos afirmar que os alunos filhos de ricos são mais espertos que os alunos filhos de pobres, pese embora os berços de ouro de uns e o dormir ao relento de outros? Ou, se numa empresa o administrador ganhar 30 mil euros e o seu administrativo auferir 1000 euros no mesmo espaço temporal, o vencimento médio em Portugal é de 15 500 euros?

Ou ainda a velha e estafada estatística: se eu comer um frango, enquanto o meu vizinho nada come, logo, estatisticamente, ambos comemos meio frango? Perante tanta generalizada estupidez colectiva, só um boçal (será?) aceitará tais estatísticas.



José Amaral, Vila Nova de Gaia

