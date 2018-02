A explosão de uma botija de gás natural nas imediações do cortejo de Carnaval na cidade boliviana de Oruro provocou este sábado pelo menos seis mortos e 20 feridos. Entre as vítimas mortais há quatro menores.

O rebentamento deu-se numa rua paralela à via por onde passam os desfiles naquele que é um dos carnavais mais populares da Bolívia. O chefe da polícia local, Freddy Betancourt, confirmou o número de vítimas e acrescentou que há também dois idosos entre os mortos, indica o El Mundo.

O responsável disse que a polícia acredita que a explosão terá tido origem numa ligação defeituosa da botija de gás a um fogão de um vendedor ambulante.

O governo boliviano estima que 400 mil pessoas se tenham deslocado a Oruro para assistir aos desfiles carnavalescos, que considerados, desde 2001, património oral e intangível da Humanidade pela UNESCO.

O Presidente da Bolívia, Evo Morales Ayma, reagiu ao sucedido pelo Twitter. “ Foi com tristeza que recebemos a notícia das mortes registadas pela explosão da botija de gás próxima do desfile de Carnaval de Oruro. Enviamos toda a nossa solidariedade para a família das vítimas. Prestaremos a ajuda necessária aos feridos. Que se determinem as causas da tragédia”, escreveu o chefe de Estado na rede social.

