A festa deste sábado em Ljubljana foi proporcional aos nervos do jogo, que começou com um golo português no primeiro minuto, mas só foi decidido por outro golo português já nos últimos segundos do prolongamento, acabando com 3-2. A selecção jogava contra uma Espanha que é o país mais vezes campeão europeu de futsal (sete títulos, seguida de Itália, com dois títulos, e Rússia, com um).

A partida ainda foi marcada por uma lesão do jogador mais importante, Ricardinho (R10), que está para o futsal como Cristiano Ronaldo para o futebol — recebeu já cinco vezes o prémio para melhor jogador do mundo da modalidade. “Portugal está onde devia estar há muito tempo”, disse Ricardinho após levantar o troféu.