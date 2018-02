O Manchester United de José Mourinho perdeu este domingo na deslocação a Newcastle, por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Premier League, com o treinador português a não conseguir livrar-se dos fantasmas de St. James' Park, onde nunca venceu um encontro.

PUB

Já o Newcastle, orientado pelo espanhol Rafael Benitez, quebrou um jejum que durava desde finais de Outubro de 2017, quando venceu pela última vez frente ao Crystal Palace.

Apesar desta derrota, o Manchester United conserva o segundo lugar do campeonato, com 56 pontos, mais quatro do que o Tottenham, ficando ainda na expectativa do que o Liverpool fará em Southampton, onde poderá aproximar-se perigosamente do United em caso de vitória, resultado que o deixaria a dois pontos da equipa de Manchester.

PUB

Um golo de Matt Ritchie (65'), pouco depois de Alexis Sánchez ter desperdiçado uma oportunidade soberana para inaugurar o marcador, determinou o resultado final.

PUB