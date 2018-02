O Barcelona perdeu este domingo, pela segunda vez na Liga espanhola, pontos em Camp Nou, fruto do empate sem golos registado frente ao Getafe, em jogo da 23.ª jornada, o que deixa o Atlético de Madrid a sete pontos da liderança.

Desde 19 de Setembro de 2016 que os “blaugrana” não ficavam em branco num encontro em casa, para o campeonato, mas, mesmo com o regressado Dembelé, não conseguiram superar o Getafe, que por sua vez dispôs da última oportunidade do encontro, já nos descontos, num remate do português Antunes.

Com o segundo empate consecutivo na Liga, o Barcelona, ainda invicto, vê – para além da aproximação do Atlético de Madrid – o rival Real Madrid ainda à distância de 17 pontos, tendo a equipa de Cristiano Ronaldo um jogo em atraso.

O Getafe é 10.º classificado, com 30 pontos, a seis do Sevilha, última equipa em zona de apuramento europeu e que, no primeiro encontro do dia, venceu em casa o Girona, por 1-0, com Pablo Sarabia a marcar o único golo da partida (46’), já depois de Sergio Rico ter defendido uma grande penalidade.

