Se costuma fazer capturas de ecrã das histórias do Instagram dos seus amigos, saiba que eles vão passar a ser alertados. A partir de agora, o Instagram vai revelar quem tenta gravar as imagens – e tenha cuidado, porque o aviso só aparece uma vez.

Na lista que mostra quem viu a sua história, vai passar a aparecer uma estrela preta em frente ao nome de utilizador dos que fizeram a captura.

Do outro lado, a pessoa que gravou a imagem também vai ser avisada de que o dono da história vai saber da sua acção. “Da próxima vez que fizer uma captura de ecrã, a pessoa que publicou a história vai saber”, dirá a mensagem.

Por enquanto, nem todos os utilizadores vão ter acesso a esta actualização.

Já há quem sugira maneiras de contornar este aviso: o site The Next Web sugere fazer as capturas em modo avião ou através de um browser.

Esta nova actualização junta-se às que foram conhecidas no início deste ano. Em Janeiro, a aplicação passou a permitir que, através das mensagens directas, se conseguisse perceber qual foi a última vez que um utilizador esteve activo. Nas histórias, passou a ser possível incluir gifs (pequenas imagens em movimento) e fazer uma publicação só com texto, sem imagens.

